Сериозно разрастване на мрежата си обяви основаният в Русе е-комерс интегратор euShipments.com. Вече работят новите ѝ фулфилмънт складове в Италия и Испания с над 15 хиляди квадратни метра обща площ и редица автоматизации.

"Двете нови локации значително подобряват транзитните времена до бързоразвиващите се пазари в Южна Европа, като позиционират нашите клиенти като напълно конкурентни на местните онлайн търговци (...) позволяват да обслужваме не само съществуващите си клиенти, които разширяват онлайн продажбите си на тези пазари, но и местни eCommerce бизнеси, които искат да развиват международни продажби на външни пазари", посочват от euShipments.

Италианският склад е в Болцано - на около 90 километра от австрийската граница и на 150 километра от Верона с достъп до основни магистрали. От компанията го определят като "стратегическа връзка между Италия и Централна/Северна Европа".

Има 2000 кв.м оперативна и складова площ, както и капацитет за 500 палетоместа, който може да се увеличава според нуждите. Налице са автоматизирана конвейерна система, както и две товаро-разтоварни рампи. На по-малко от километър са депата на два от last-mile партньорите на euShipments в Италия.

Много по-голяма е новата база в Барселона. Говорим за 13 500 квадрата оперативна площ, 23 000 палетоместа, 1200 многоетажни стелажни клетки и 15 000 пикинг локации. Товаро-разтоварните докове са 15, входовете за камиони - 5, а рампите - 2. Фулфилмънт капацитетът е над 10 000 поръчки дневно.

И двете бази са интегрирани в системата за складово управление на euShipments. Компанията вече няма да работи с местни подизпълнители и ще залага на директни отношения с куриерските партньори и останалите доставчици на услуги.

От euShipments заявиха пред Money.bg, че разрастването на мрежата ще продължи, като се очаква през първото полугодие да заработи още една нова логистична база.

Основана през 2012 г. от Лора Димитрова и Светлозар Димитров, euShipments.com предлага на клиентите си целия логистичен цикъл - от фулфилмънт, вътрешни и международни доставки, до услуги с добавена стойност като управление на върнати пратки, доставки с наложен платеж, IOSS решения и др.

През 2022 г. фондът BlackPeak Capital инвестира в euShipments.com, а година след това започнаха и международни придобивания - в Хърватия, Румъния и Словакия. В момента компанията има мрежа в 27 европейски държави с 15 фулфилмънт центъра, партньорства с над 60 куриерски компании и повече от 800 метода на доставка.

В края на ноември Австрийските пощи обявиха, че придобиват мажоритарен дял в euShipments, като сделката се очаква да бъде финализирана скоро.