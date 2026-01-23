Румънската куриерска компания Sameday, контролирана от онлайн търговеца eMag, продаде бизнеса си в Унгария на Австрийските пощи. Продажбата маркира излизането на компанията от първия си международен пазар, където тя оперира под марката Sameday Hungary.

Austrian Post придобива 100% от дружеството, през което работи доставчикът на куриерски услуги. Сделката включва цялата инфраструктура на компанията, включително около 1100 автоматични шкафчета за пратки easybox. Унгарският куриерски пазар се оценява на близо 10 милиарда долара годишно, което прави сделката значима за регионалния логистичен сектор.

Sameday Hungary ще бъде интегрирана в Express One Hungary - филиал на Австрийските пощи. Всички служители ще бъдат прехвърлени към новата организация, като съществуващите им трудови договори остават непроменени. Договорите с клиентите, включително ключовият договор с онлайн търговеца eMAG, също ще бъдат запазени.

Финансовите условия на транзакцията не са оповестени публично.

Придобиването удвоява мрежата от автоматични шкафчета на Express One Hungary и ѝ дава една от най-големите мрежи за доставка извън дома в Унгария. Завършването на сделката е в зависимост от одобрение от страна на органите за конкуренция и регулаторите на преките чуждестранни инвестиции.

Вълтер Облин, изпълнителен директор на Австрийските пощи, заяви че придобиването на Sameday Hungary се вписва в стратегията на компанията за допълнително разрастване в международния бизнес с пратки чрез целенасочени придобивания. "Малко след придобиването на българския доставчик на услуги за електронна търговия euShipments.com, правим още една стъпка към растеж в Източна Европа", посочи той.

Лучиан Бълтару, изпълнителен директор на Sameday Group, определи решението като логична следваща стъпка в развитието на компанията. "Това ни позволява да съсредоточим ресурсите си там, където можем да създадем най-голямо въздействие за партньорите и клиентите си", заяви той.

Компанията Sameday е основана през 2007 г. като специализиран доставчик на логистични услуги, предлагащ персонализирани услуги за доставка в същия и на следващия ден за банки и медицински институции. През 2010 г. портфолиото е разширено с класически услуги за доставка на пратки.

Филиалът в Унгария Delivery Solutions беше създаден през 2020 г. - първи задграничен бизнес за Sameday. В първата си година под марката Sameday Hungary са превозени над един милион пратки, а понастоящем компанията обработва месечни обеми от милиони пратки. Компанията разполага с около 230 служители и е отчела оборот от над 22 милиона евро за последната финансова година. Натрупаното ноу-хау от Унгария беше използвано и на други пазари, включително - у нас.

В България Sameday се утвърди като куриерската компания с най-голямата мрежа от точки за доставка извън дома. Към юни миналата година компанията оперираше с близо 1500 активни локации за доставка в 208 населени места в страната, включително 800 автоматични шкафчета easybox и над 650 партньорски обекта Sameday point.