Унгарската група MOL е на път да поеме контрола над Naftna Industrija Srbije (NIS) - операторът на единствената петролна рафинерия в Сърбия. Сделката може да доведе до отмяна на американските санкции срещу компанията.

MOL е подписала обвързващо споразумение с руската "Газпром нефт" за покупката на нейния комбиниран дял от между 56,15 и 56,2%, се казва в официално съобщение на енергийния гигант.

Сделката подлежи на одобрение от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC), както и от сръбските държавни институции и може да бъде финализирана до 31 март 2026 г. Според "Ройтерс" именно промяната в структурата на собствеността е ключовата предпоставка за вдигане на санкциите, наложени заради мажоритарното руско участие в NIS.

Край на санкциите?

Санкциите бяха наложени заради мажоритарното руско участие в NIS в рамките на по-широкия пакет от мерки срещу руския енергиен сектор след нахлуването в Украйна през 2022 г. Макар да бяха обявени по-рано, те влязоха в сила през октомври и доведоха до спиране на доставките на суров петрол по Адриатическия тръбопровод от Хърватия.

Това постави Сърбия пред реален риск от недостиг на горива и принуди страната да разчита на извънредни доставки от MOL, за да бъде избегната криза на вътрешния пазар.

В този контекст сделката има ясно изразено геополитическо измерение, подчертава "Ройтерс". Тя се възприема и като политически успех за унгарския премиер Виктор Орбан, който успя да използва контактите си с лидерите на Русия, Сърбия и САЩ, за да придвижи трансакцията. Споразумението идва в чувствителен момент за него - малко преди парламентарните избори в Унгария, на които управляващата партия изостава в социологическите проучвания.

За Белград сделката предлага изход от сложна ситуация. Сръбските власти неколкократно заявиха, че са готови да изкупят руския дял в NIS, включително с премия, но предложенията са били отхвърлени от Москва.

Паралелно с придобиването на контрола, MOL води преговори с националната петролна компания на Обединените арабски емирства ADNOC, която може да се включи в NIS като миноритарен акционер. Подобна структура на собствеността би намалила геополитическия риск около компанията и би увеличила вероятността сделката да получи зелена светлина от OFAC.

ОАЕ имат дългогодишни икономически и политически отношения със Сърбия, включително значителни инвестиции в различни сектори на икономиката.

Ролята на NIS за сръбската икономика

NIS е ключов актив за сръбската икономика и енергийната сигурност на страната. Рафинерията в Панчево, с капацитет от близо 4,8 млн. тона годишно, осигурява около 80% от вътрешния пазар на горива. Компанията управлява мрежа от близо 400 бензиностанции в Сърбия, Румъния и Босна и Херцеговина и държи приблизително половината от сегмента на търговията на дребно. Освен това NIS разполага със значителни активи в проучването и добива, включително около 173 млн. барела нефтен еквивалент доказани запаси и дневно производство над 20 хил. барела нефтен еквивалент, посочват от MOL.

Компанията е и сред най-големите данъкоплатци в Сърбия, като формира близо 10% от приходите в държавния бюджет и осигурява заетост на над 13 000 души. Поради това сделката се разглежда не само като корпоративно преструктуриране, но и като механизъм за запазване на икономическата и социалната стабилност.

Пазарите реагираха положително на новината. Акциите на MOL обърнаха дневните си загуби и завършиха с ръст от 0,4%, а поскъпването им от началото на годината вече надхвърля 20%. Инвеститорите оценяват трансакцията като стратегически ход, който засилва позициите на унгарската група в Централна и Югоизточна Европа, където тя вече оперира рафинерии в Унгария, Хърватия и Словакия.

До финализирането на сделката предстои детайлна проверка на NIS и серия от регулаторни процедури. Междувременно MOL ще бъде ангажирана да поддържа производството в Панчево на досегашните нива, а при необходимост - и да го увеличи.