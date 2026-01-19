След прекъсване, продължило близо два месеца, единствената рафинерия в Сърбия заработи отново. Отварянето е благодарение обявеното в края на декември миналата година облекчение на санкциите от страна на американската Служба за контрол над чуждестранните активи, съобщава Reuters.

Министърът на енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович заяви в публикация в Instagram, че рафинерията е рестартирана след почти двумесечна пауза. "Газпром" и "Газпром Нефт" притежават съответно 11,3% и 44,9% от NIS. Сръбското правителство има дял от 29,9%.

Компанията Nis, която държи рафинерията в Панчево, е с мажоритарна руска собственост, което е и причината за наложените мерки. Лицензът за подновяване на работата на рафинерията обаче изтича още другата седмица, но според някои прогнози Вашингтон ще удължи срока.

Източник: EPA/БГНЕС

Тези дни се очаква да бъде обявена сделка между руската компания "Газпром Нефт" и унгарската MOL за прехвърляне на собствеността. NIS има срок до края на март да договори продажбата на дяловете, притежавани от руските фирми.

Първият дизел, произведен от рафинерията след възобновяването на работата, трябва да бъде на пазара до 27 януари.

Припомняме, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на NIS, в която мажоритарният дял принадлежи на руските "Газпром Нефт" и "Газпром", през октомври като част от по-широки мерки, насочени към енергийния сектор на Русия във връзка с продължаващата война в Украйна.