Ново законодателство, забраняващо на американските инвеститори да купуват еднофамилни къщи с цел препродажба в САЩ, си проправя път през Конгреса. Преди това да се превърне в реалност обаче много от тях продават хиляди къщи и апартаменти. Нещо повече, правят го от две години насам, съобщава CNBC. Проучване на фирмата за данни и анализи в областта на жилищното строителство Parcl Labs показва, че най-големите инвеститори все още са предимно продавачи на жилища.

На всеки голям имотен пазар инвеститорите съставляват по-голям дял от обявите за продажба. В някои градове, като Далас, Филаделфия и Хюстън, те продават най-агресивно. Инвеститорите от Далас притежават 9,2% от общия жилищен фонд и 22,8% от новите обяви за продажба.

FirstKey Homes изглежда най-мотивирана, с повече от два пъти повече обяви от своите конкуренти, според Parcl. Тя също така предлага много по-големи намаления на цените, средно с 10% отстъпка от първоначалните обявени цени, и намалява цените приблизително на всеки 20 дни.

"Това е волатилен пазар на жилища и хората се опитват да изключат риска", казва Джейсън Люрис, съосновател на Parcl Labs. Той отбелязва, че наемите не се задържат в сравнение с това, което инвеститорите могат да получат, ако продадат.

"Така че е по-добре, коригирана спрямо риска доходност, просто да получите тези пари и да видите как ще се развият нещата."

В последното си тримесечно съобщение за печалбите за четвъртото тримесечие на 2025 г., Invitation Homes, един от най-големите публично търгувани наемодатели отвъд океана, съобщи, че всичките 368 от неговите изцяло притежавани придобивания са новопостроени домове, закупени от различни строители на жилища. Компанията съобщи, че е продала 315 готови жилища.

От Invitation съобщиаха, че за цялата 2025 година "почти всички" от нейните 2410 изцяло притежавани придобивания са закупени чрез взаимоотношения със строители на жилища, докато са продали 1356 изцяло притежавани жилища, "често на семейства, закупуващи за лична употреба".

Източник: iStock

В опит да направи жилищата достъпни, в края на януари американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, насочена към ограничаване на големите институционални инвеститори да купуват еднофамилни къщи с цел отдаване под наем. Той въведе изключение за закупуване на ново строителство, специално построено с цел отдаване под наем.

По-късно Белият дом изпрати законопроект до Конгреса, в който се казва, че на инвеститорите, притежаващи повече от 100 еднофамилни жилища, ще бъде забранено да купуват повече, но не е необходимо да продават това, което имат. Законопроектите на Сената и Камарата на представителите имат различни прагове за обема на инвестициите за това какво представляват големи инвеститори, но те не са далеч една от друга.

Наемите на еднофамилни жилища съставляват приблизително 10% от жилищния фонд в САЩ, а по-голямата част от ях - 80%, са собственост на по-малки оператори, с по-малко от 10 жилища всеки, според анализ на Bank of America. По-малките инвеститори - тези, които притежават между 10 и 1000 жилища, съставляват 17% от наемодателите. Големите институционални инвеститори, които притежават повече от 1000 жилища, съставляват само 3% от пазара на наеми на еднофамилни жилища.

Числата обаче намаляват. Инвеститорите първоначално наводниха пазара след срива на високорисковите ипотеки, който доведе до Голямата рецесия. Цените на жилищата на някои пазари спаднаха наполовина, а възбраните се увеличиха рязко. Инвеститорите купуваха домовете на изгодни цени и ги превръщаха в доходоносни имоти под наем.

С възстановяването на пазарите имаше по-малко жилища от начално ниво за продажба на собственици-обитатели, тъй като инвеститорите се фокусираха върху този сегмент. В някои градове, като Атланта, редовните купувачи не можеха да се конкурират с инвеститорите, които обикновено идваха с пари в брой. Някои квартали са почти изцяло собственост на инвеститорите.

До 2022 г., още преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност за втори път, инвеститорите вече бяха в отстъпление, купувайки по-малко жилища, според Parcl. Продажбите се ускориха в края на 2024 г., като инвеститорите в Атланта сега продават почти два имота за всеки закупен.

Следващата стъпка

Инвеститорите вече се насочват към строителство за последващо отдаване под наем. Голяма част от нетната промяна в продажбите през последните няколко години е естествен процес на рециклиране на капитал, според Рик Паласиос, директор на изследванията в John Burns Research and Consulting.

"Цените на жилищата се повишиха след 2020 г. и много инвеститори в еднофамилни жилища под наем продадоха активи на фона на нарастващи цени на жилищата, след което преразпределиха капитала си в по-високодоходно строителство под наем, вместо да купуват при препродажба на тези много високи цени и повишени разходи по заеми за инвеститорите", казва Паласиос.

Строителите също коригират цените си в реално време, отбелязва той, докато продавачите при препродажба не го правят.

"Това предлага възможности на инвеститорите да купуват с отстъпки от строители."

Invitation Homes купува жилища от строители като Lennar, но през януари обяви, че е придобила базираната в Атланта ResiBuilt Homes, предприемач за строителство под наем на бързо развиващи се пазари в Югоизточната част на страната. ResiBuilt доставяше около 1000 жилища годишно, но Invitation Homes очаква да разшири това.

"Един от най-конструктивните начини, по които можем да помогнем, е като добавим повече жилища към пазарите, които обслужваме", коментира Далас Танър, главен изпълнителен директор на Invitation Homes.

"Докато нашите партньорства със строители на жилища подкрепят това усилие от години, придобиването на ResiBuilt го разширява още повече и подобрява контрола ни върху разходите, качеството на продуктите и темпото на доставка."

AMH, известна преди като American Homes 4 Rent, междувременно сама строи цели комплекси с цел отдаване под наем от няколко години насам. В последното си съобщение за приходите за четвъртото тримесечие, главният изпълнителен директор Брайън Смит заяви:

"От началото на нашата програма за развитие, ние сме допринесли с над 14 000 новопостроени имота за жилищния фонд на страната. Нашите резултати през 2025 г. и перспективите за 2026 г. отразяват продължаващия ни фокус върху разширяването на предлагането на жилища в страната и създаването на добавена стойност за всички заинтересовани страни."