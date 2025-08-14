Международните инвеститори са осигурили над половината от обема на инвестициите на пазара на недвижими имоти в България през първата половина на 2025 година, което представлява 53% от общите инвестиции в размер на 160 милиона евро, става ясно от нов доклад, изготвен от консултантската компания за недвижими имоти Colliers Bulgaria.

Активите, генериращи доход, са допринесли за 57% от обема на сделките, като активите, придобити за собствено ползване, представляват останалата част. Делът на местните инвестиции продължи да расте през първата половина на 2025 г., като тенденцията предполага нарастващо бъдещо участие.

Източник: БГНЕС

Сделките с офис площи доминираха на пазара през януари-юни, представлявайки 70% от общия обем на инвестициите. Следват ги индустриалните с дял от 28% и търговските с 1%.

"Офис сегментът се утвърди като най-атрактивен на инвестиционния пазар през последните години. Той ще запази тази позиция и в близко бъдеще, благодарение на стабилното търсене на добре позиционирани модерни работни пространства", казват от Colliers Bulgaria.

Доходността от първокласни имоти остава стабилна на 7,75% за офис и търговски площи и 7,5% за индустриални и логистични имоти.

България в еврозоната - очаквания на инвеститорите

Влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г. се очаква да засили доверието на инвеститорите, което би увеличило присъствието на международни инвеститори. Очаква се секторите на недвижимите имоти, промишлеността и инфраструктурата да се възползват най-много от увеличаването на чуждестранните инвестиции.

През 2024 година общият обем на инвестициите в недвижими имоти в страната нарасна до 380 милиона евро, спрямо 221 милиона евро година по-рано.