Култовата фабрика за бонбони Пщулка (Pszczółka) в източния полски град Люблин може да започне производство на дълготрайни енергийни храни за полската армия и съюзниците от НАТО. Плановете бяха обявени от заместник-министъра на държавните активи на Полша Гжегож Врона, който посети предприятието в началото на седмицата.

По думите му управителният съвет на държавния холдинг Krajowa Grupa Spożywcza ще представи до края на април официална стратегия за развитие, която да очертае кога и как ще бъде реализиран проектът.

Източник: pszczolka.pl

Идеята е заводът да използва досега неизползван капацитет за производство на храни с изключително дълъг срок на годност - между 20 и 30 години. Сред обсъжданите технологии е лиофилизация на меки плодове, както и използване на потенциала на полските захарни заводи за създаване на висококалорични енергийни продукти, предназначени за военни нужди.

"Намираме се на етап на подготовка, в който сме убедени, че това е правилната посока", заяви Врона, подчертавайки, че модернизацията на завода вече е в ход.

По време на визитата присъства и евродепутатът Кшищоф Хетман, който отбеляза, че модерното предприятие в Люблин има необходимия капацитет за подобно разширяване. В момента фабриката осигурява работа на около 250 души и разполага с възможност за инсталиране на нови производствени линии.

Pszczółka оперира в специалната икономическа зона на Люблин от 2017 г., като заема над 20 500 кв. м площ и работи с автоматизирани линии. Компанията е част от държавния агрохранителен холдинг Krajowa Grupa Spożywcza, в който влизат още дружества от секторите на зърнопроизводството, семепроизводството, животновъдството и преработката на селскостопанска продукция.