Много от днешните деца ще доживеят 100-годишна възраст и това не е оптимистична прогноза, а демографската реалност, която ще преобърне представите ни за кариера, пенсиониране и за самото остаряване, пише MarketWatch.

Според Станфордския център за дълголетие това да живееш над век до 2050 г ще стане нещо нормално в богатите държави. ООН прогнозира, че до 2100 г. в света ще има над 25 млн. столетници.

Въпросът вече не е дали хората ще живеят толкова дълго, а дали обществото е готово за това.

Пенсия на 65 — идея от 1935 г.

"Идеята за пенсиониране на 65 години е изградена през 30-те години на миналия век, когато средната продължителност на живота е била 62 години", казва пред медията Майкъл Клинтън, автор на книгата Longevity Nation и бивш президент на издателската компания Hearst Magazines.

И допълва: "Хората, докато живеят по-дълго, ще трябва да работят по-дълго — за пари, за смисъл, за ангажираност. Може да имат и няколко кариери в този период."

Клинтън рисува края на класическия сценарий в САЩ: пенсия, преместване във Флорида, голф: "Сега 65-годишните си казват: може би ще живея още 30 години. Трябва ли да работя по-дълго, защото искам повече смисъл? Трябва ли, защото трябва да допълня спестяванията и пенсията си?"

Отговорът, все по-често, е "да" — и по двете причини.

Демографската вълна

Населението на САЩ на възраст над 65 години се очаква да нарасне от 49 млн. през 2016 г. до 95 млн. през 2060 г. Само хората над 85 години ще се увеличат от 11,8 млн. през 2035 г. до 19 млн. през 2060 г. според официални данни.

Точно сега първите бейби бумъри — родените между 1946 и 1964 г. — навършват 80 години. Над 11 000 американци дневно стават на 65 в демографски феномен, известен като "Пик 65".

Финансовата сигурност на по-възрастните е под сериозен въпрос: американският държавен пенсионен фонд Social Security се очаква да изпадне в несъстоятелност през 2032 г., когато обезщетенията автоматично ще бъдат съкратени с 24%, ако Конгресът не предприеме мерки.

"Петгодишното дете днес ще има 60-годишна кариера. Върнете се към 1935 г. и кажете на хората: след 100 години да доживееш 80 ще е норма. Биха ви се изсмели. Защо тогава е толкова нереалистично, че някой ден 100-годишният живот ще е също толкова нормален?", казва Клинтън.

Бизнесът изостава

Работодателите тепърва осъзнават мащаба на промяната. Клинтън посочва, че компаниите традиционно инвестират в обучението и развитието на младите си служители, докато за хората в средата на кариерата предлагат единствено калкулатор за пенсиониране.

"За бизнеса промяната трябва да дойде отгоре — от изпълнителното ръководство. Лидери, които разпознават опита, знанието и мъдростта на по-възрастните служители. Повечето компании трябва да наваксат с това, което се случва в обществото като цяло", казва той.

Като примери за добри практики Клинтън посочва стратегията "Всички поколения" на L'Oréal и стимулите на Сингапур за наемане на работници над 55 години.

Промяната в нагласите е може би най-дълбокото предизвикателство. Клинтън сравнява прехода с големите социални движения на 20-ти век — за правата на жените, за граждански права. "Ролевите модели за хората на 70 и 80 години се създават в момента, в реално време", казва той, посочвайки Марта Стюарт като бизнес икона в средата на осемдесетте си, Опра Уинфри, която сключи нова сделка с Amazon на 72, и актрисите Хелън Мирън и Кати Бейтс в роли, предизвикващи стереотипите за възрастта.