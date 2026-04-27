В следващите 3 до 5 години бизнесът ще се сблъска със сериозно разминаване между очакванията и реалните резултати от внедряването на изкуствен интелект (AI). Това прогнозира Вергиния Накова, изпълнителен директор на Mission Point, по време на конференция, организирана от Lean Institute Bulgaria. По думите й не става въпрос за провал на технологията, а за "изтрезняване за слабостите в организациите".

Очакванията са световните разходи за AI да се увеличат с 44% до $2,52 трилиона до 2026 г., показват данни на консултантската компания Gartner. Според Накова инвестициите в технологии растат и в България, макар и от значително по-ниска база в сравнение с останалите европейски държави.

Основният проблем обаче остава въпросът какво точно ще автоматизира бизнесът.

"Изследванията, които правим на организационната ефективност в различни български компании, са категорични. В голямата си част мениджърите и собствениците не знаят как работят процесите и не разполагат с пълна информация как функционира бизнесът", каза още Вергиния Накова.

В същото време, по думите й, е налице силен ентусиазъм за внедряване на технологии, от които се очакват бързи резултати.

По данни от Organizational Efficiency Index компаниите в България работят при средна ефективност от 50-60%. Значителна част от служителите губят времето си в търсене на информация, вместо в реално изпълнение на работни задачи.

Допълнително, начинът на мониторинг, контрол и отчетност също води до съществена загуба на ефективност. В много организации липсва яснота кой за какво отговаря, кой взема решения и кой носи отговорност при забавяне или проблем в процесите.