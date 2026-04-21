Изкуственият интелект е в помощ на бизнеса. AI има за основна цел да подпомага работещите хора по света. Често чуваме тези неща, които се бият с ежедневните новини за по-малки и по-големи копмании, освобождаващи служители заради AI. Засега ясно е само едно - изкуственият интелект е тук и най-вероятно ще остане за постоянно.

В момента глобалният бизнес е изправен срещу нови заплахи, свързани с изкуствения интелект. Ново поколение експериментални, гранични модели на AI бързо развиват способността си да откриват и използват софтуерни уязвимости и бизнес лидерите трябва да започнат да обръщат внимание. Това съобщават световните медии, цитирайки предупреждение на британското правителство. Заплахата обаче съвсем не засяга само бизнесът във Великобритания. Напротив, касае компаниите по целия свят.

В отворено писмо до британските бизнес лидери, министърът на технологиите Лиз Кендъл наскоро заяви, че "заплахите, пред които са изправени организациите в киберпространството, се променят. Реакциите на бизнеса също трябва да се променят. За какво обаче става дума?

"В продължение на години най-сериозните кибератаки разчитаха на малък брой висококвалифицирани престъпници. Това вече се променя. Новите AI модели стават способни да извършват работа, която преди изискваше рядка експертиза: намиране на слабости в софтуера, писане на код за тяхното експлоатиране. И моделите правят това това със скорост и мащаб, които биха били невъзможни дори преди година", Лиз казва Кендъл.

Ето и малко конкретика. След неотдавнашния дебют на граничния модел на Anthropic - Mythos, и придружаващият го проект Glasswing - който има за цел да даде на някои от най-големите технологични компании в света преднина в справянето с уязвимостите, които той може да открие - Кендъл разкри, че Институтът за AI сигурност на Великобритания, е тествал неговите възможности.

"Mythos е съществено по-способен в киберотбраната от всеки модел, който сме оценявали досега", подчертават от британския институт DSIT, който се управлява от Министерството за наука, иновации и технологии.

Възможностите на граничните модели се удвояват на всеки четири месеца, спрямо осем месеца в близкото минало, съобщават изследователите. А това подчертава скоростта, с която се увеличават както възможностите на AI, така и потенциалните заплахи, които идват от него.

Реакцията на властите и на бизнеса трябва да е бърза, защото киберпрестъпниците няма да атакуват само правителствени системи и критична инфраструктура, а и много обикновени компании, от всякакъв размер, във всеки сектор, смятат експертите по киберсигурност. А както знаем, атакуващите отиват там, където защитата е най-слаба.

Затова във всички сектори бизнес-лидерите трябва да гарантират, че редовно обсъждат кибер-рисковете и не делегираттова само на IT екипите си. В противен случай ударът върху бизнеса може да бъде неочакван и силен.

Важно е да се помисли за въвеждането на добрите практики в областта на кибер-управлението и планиране на практики за реагиране при потенциални заплахи. Навлизаме в период, в който темпът на технологичните промени може да постави на изпитание всяка компания и институция по света. И време за губене няма.