Милиардерът инвеститор Антонио Грасиас подаде ръка на SpaceX, когато тя едва не се срина. Сега частният инвеститор е на прага да спечели близо 90 милиарда долара от залога си в компанията на Илон Мъск, разказва Moneywise в свой материал.

На 3 юни SpaceX обяви целева цена от 135 долара за акция при първичното си публично предлагане, което оценява компанията на 1,8 трилиона долара и я превръща в най-голямото IPO в историята на фондовите пазари.

Мъск запазва контрол над компанията след листването, а неговият 50% дял се оценява на 752 милиарда долара. Когато SpaceX започне търговия на Nasdaq на 12 юни, цената може да тръгне нагоре и да направи Мъск първия трилионер в света. Грасиас пък ще си върне инвестицията многократно.

Заемът от 1 милион долара

Грасиас основава Valor Equity Partners през 1995 г. - фонд, управляващ днес 17,5 милиарда долара активи. Дружбата му с Мъск е дълга и изключително доходоносна. Двамата прекарват празници заедно почиват заедно на Хавай и в Уайоминг, пише The Wall Street Journal.

В критичния момент за SpaceX - 2008 г., когато компанията се задъхва финансово след поредица неуспешни изстрелвания, Грасиас отпуска личен заем от 1 милион долара и влиза в борда на директорите.

Залогът се оказва исторически: Valor контролира 7,2% от SpaceX, вторият по големина дял след самия Мъск, а условната стойност на тези акции достига около 90 милиарда долара.

"Работих в тясно сътрудничество с Илон повече от 20 години. Сърцето му е чисто и единствената му мисия е да помогне на човечеството", пише Грасиас в публикация в X от януари 2025 г. Тогава определено малцина бяха склонни публично да заявят подобна позиция.

Спасителят на Tesla

Портфолиото на Грасиас е плътно наситено с компании на Мъск - Tesla, Solar City, The Boring Company и Neuralink.

В Tesla той влиза в борда още през 2008 г. и остава там до 2021 г., когато напуска след вътрешно преструктуриране. Мъск му приписва ключова роля и за оцеляването на Tesla в ранните й години, когато производствените разходи за първия модел излизат далеч извън бюджета.

"Не мисля, че щяхме да успеем без неговата помощ", заявява Мъск за Грасиас в реч пред Икономическия клуб на Чикаго през 2012 г.

Кратката държавна авантюра

Лоялността на Грасиас към Мъск го води и в публичния сектор. През 2024 г. той постъпва като доброволец в DOGE - структурата, която Мъск изгражда с цел орязване на федералните разходи след връщането на Доналд Тръмп на власт.

Задачата на Грасиас, който по образование е дипломат: да претърси данните на Администрацията за социална сигурност за доказателства за масови изборни измами. Подобни така и не открива.

DOGE на свой ред постига обявената цел от 1 трилион долара икономии и е помрачено от хаотични уволнения и съдебни битки. Грасиас напуска през юли 2025 г. - на фона на сериозни скандали и регулаторен интерес към факта, че е бил едновременно държавен служител и отговорен за активи на пенсионната система за $2 милиарда, управлявани от фонда му.

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Когато ситуацията утихва, той се оказва сред инвеститорите в Special - стартъп на бивши служители на DOGE, чиято цел е да предостави на бизнеса... решения за подобряване на оперативната ефективност.

Сега, с IPO-то на SpaceX, приключението в правителството изглежда като кратко отклонение от много по-доходоносния му курс. Вече е ясно и какво ще прави с парите - новата му стратегия е да финансира стартъпи, които могат да оцелеят в условията на макроикономическа нестабилност от климатичен, геополитически или технологичен характер.