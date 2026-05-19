Една от малкото снимки на Мъск и Алтман е от форум на сп. Vanity Fair ("Панаир на суетата"). И двамата трудно могат да си намерят по-добро място за изява...

Калифорнийско съдебно жури единодушно отхвърли в понеделник иска на Илон Мъск срещу OpenAI и неговия изпълнителен директор Сам Алтман - не защото доводите му бяха намерени за неоснователни по същество, а защото давностният срок е изтекъл.

Федерален съдия Ивон Гонзалес Роджърс прие заключението на журито и официално прекрати делото.

Трите седмици в съдебната зала в Оукланд, Калифорния, излязоха напразни за Мъск, но не и безинтересни за публиката. Процесът се превърна в рядък прозорец към личните амбиции, вътрешните войни и взаимните лъжи в сърцето на Силициевата долина.

Мъск срещу себе си

Мъск влезе в залата с тезата, че Алтман е откраднал благотворителна организация. Излезе от нея с документирани доказателства, че сам е действал срещу интересите на OpenAI, докато е бил в нейния борд.

Адвокатите на OpenAI извадиха имейл, в който Мъск пише на вицепрезидент на Tesla след прехвърлянето на изследователя Андрей Карпати: "Момчетата от OpenAI ще искат да ме убият. Но трябваше да го направя." В друг имейл до съосновател на Neuralink той инструктирал да набират кадри "независимо или директно от OpenAI".

Мъск призна от свидетелската банка, с видима неловкост, нещо още по-смущаващо: неговата компания xAI, която разработва чатбота Grok, използва моделите на OpenAI, за да тренира собствените си. Изявлението предизвика забележими реакции в залата - китайските модели до момента бяха основен обект на критики за недопустима "дестилация" на комерсиални модели.

Шивон Зилис - бивш член на борда на OpenAI и майка на четири деца на Мъск, разкри пред журито, че докато е бил в борда на компанията, Мъск е правил опити да привлече самия Алтман да оглави нов AI отдел в Tesla. Дори му е предлагал място в борда на Tesla.

Успоредно с това, имейли показаха, че Мъск тайно е замразил даренията си към OpenAI в момент, в който компанията обмисляла търговска структура - без да уведоми съоснователите си.

Алтман срещу себе си

И Сам Алтман не излезе от процеса с чиста репутация. Адвокатите на Мъск го натискаха по въпроса за личните му инвестиции в стартъпи, с които OpenAI прави бизнес - включително компанията за ядрена енергия Helion Energy, в която Алтман притежава около една трета.

Надзорният комитет на Камарата на представителите на САЩ откри разследване срещу него за потенциален конфликт на интереси, а главни прокурори от над половин дузина щати поискаха от Комисията по ценните книжа да провери случая.

Бившият технически директор на OpenAI Мира Мурати и бившият член на борда Хелен Тонър заявиха, че не могат да му вярват заради системни лъжи. Алтман беше уволнен за кратко като главен изпълнителен директор на OpenAI от борда през 2023 г. именно по тези обвинения; самият той призна пред журито, че впоследствие е нарекъл неспособността на борда да го изгони окончателно "провал на управлението".

Правни експерти, разпитани в процеса, изтъкнаха и структурен проблем: седем от осемте члена на нестопанския борд на OpenAI са едновременно в борда на търговското й крило - което на практика означава, че "некомерсиалната" надстройка не контролира нищо.

Залогът беше голям

В центъра на иска стоеше твърдението, че Алтман и президентът на OpenAI Грег Брокман са предали мисията на компанията, превръщайки я в търговско предприятие в партньорство с Microsoft.

Мъск беше поискал от съда да принуди OpenAI и Microsoft да върнат до 134 млрд. долара "незаконно придобити ползи", да отстрани Алтман и Брокман от ръководството и да отмени преструктурирането от 2025 г. Нищо от това не се случи.

Адвокатът на OpenAI Уилям Савит обяви решението за "потвърждение, че делото беше лицемерен опит да се саботира конкурент". Говорителят на компанията Сам Сингър добави, че победата е и за системата на правосъдието.

Хайде към борсата

Прекратяването на делото идва в момент, когато и двамата технологични лидери тласкат компаниите си към публичните пазари.

OpenAI набра 122 млрд. долара при оценка над 850 млрд. долара в края на март. SpaceX - оценена на 1,25 трлн. долара след сливането с xAI на Мъск през февруари - подаде поверително заявление за IPO през април, а проспектът може да стане публичен всеки момент.

Алтман и Мъск се нуждаят от доверие на инвеститорите. Процесът, на който му липсваше само Георги Игнатов от "Съдебен спор", определено не им помага.