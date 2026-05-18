Американската фармацевтична и биотехнологична компания Moderna, която стана известна особено много по време на Пандемията от Covid-19 с ваксината си Spikevax, е отново под наблюдение на инвеститорите. Новината за локалното огнище на хантавирус на круизен кораб в Атлантическия океан предизвика внезапен спекулативен интерес.

Акциите на компанията скочиха рязко за броени дни след като се разбра, че Moderna произвежда ранни проучвания за ваксина срещу вируса.

В началото на месеца компанията публикува своя тримесечен отчет. Приходите ѝ скочиха с 260% на годишна база, достигайки 389 милиона долара за тримесечието, което надмина очакванията на аналитизаторите и привлече нови купувачи. Въпреки това, Световната здравна организация обяви нисък риск от нова пандемия. Това доведе до частично коригиране на ръста. Но готви ли се светът за подобен сценарий, и най-вече инвеститорите?..

Чувствителни акции

Moderna не е класическо дефанзивно име в здравеопазването, пише Ad Hoc News. Оценката и настроенията ѝ се формират от пускането на пазара на продукти и етапите от разработването на продукти, а не от бавния, но стабилен растеж на печалбите. Това прави цената на акциите по-чувствителна към заглавията в новините, отколкото много големи фармацевтични производители.

Основен двигател на ръста на компанията остават респираторните ваксини и продуктите, свързани с грипния сезон. Пазарът е конкурентен и зависи от сезоните. Всяка актуализация на препоръките, от СЗО например, може да повлияе сериозно на развитието на Moderna.

И все пак, акциите на фармацевтичната компания се затрудняват да се върнат до върховете, които достигнаха през 2021 г. - дори и с все по-нашумяващите новини покрай хантавируса.

Ще си върне ли блясъка?

Дори с известните си ваксини против грип и Covid, не е ясно още колко дълго Moderna може да се държи на повърхността, пишат анализатори от Barron's.

На 4 май СЗО съобщи за клъстер от случаи на хантавирус на борда на круизен кораб. Още тогава акциите на Moderna се повишиха с близо 14%. Бенчмаркът S&P 500 добави само 2,3% за същия период.

Засега не се знае какви действия ще предприеме компанията. Все пак преди дни тя потвърди, че е провела "предклинични изследвания" с Института за медицински изследвания на инфекциозните болести на армията на САЩ.

Хантавирусът няма да достигне мащабите на Covid-19, казват анализатори. Това може би няма да генерира и значителни приходи за фармацевтичните фирми. Moderna продължава да харчи пари, за да запази приходите си от Пандемията преди няколко години.

Освен това стана ясно, че от компанията разработват mRNA ваксина за пациенти с определени видове рак.

Maтepиaлът e c aнaлитичeн xapaĸтep и нe пpeдcтaвлявa cъвeт зa пoĸyпĸa или пpoдaжбa нa aĸтиви нa финaнcoвитe пaзapи.