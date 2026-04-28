Комисията за финансов надзор ще проверява начина на формиране на цените на застраховка "Гражданска отговорност", съобщават от регулатора. Той се е самосезирал след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании.

В центъра на недоволството са мотористите. Според тях в много случаи говорим за 50-80% поскъпване, а при определени профили даже над 100%. Фактор тук е, че цената все повече зависи от рисковия профил на водача, т.е. отделните компании започват да прилагат по-активно свои системи "бонус-малус".

Допълнително влияние имат и повишаването на минималните застрахователни лимити на европейско ниво и поскъпването на частите и труда (и от там - на средния размер на щетата). Някои мотоклубове се оплакват и че липсва опция за разсрочено плащане. Комбинацията от всичко това води до сериозен финансов шок и заплахи за протести.

КФН ще проверява решенията на ръководствата на застрахователните дружества, както и техническите обосновки за увеличенията. Комисията за защита на конкуренцията също ще проверява случая.

В Комисията за финансов надзор ще се проведе и дискусия с участието на представители на мотообщността и на различни институции.