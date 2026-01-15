От февруари 2026 г. пазарът на задължителното застраховане в България преминава през най-сериозната си реформа за последното десетилетие. Въвеждането на реална система "Бонус-малус" ще раздели шофьорите на две финансови групи - изрядни платци и рискови водачи.

Как тези промени ще се отразят на личния ви бюджет и как да оптимизирате разходите си за Гражданска отговорност?

Финансовото измерение на промените Основният пазарен принцип "повече риск = по-висока цена" влиза в пълна сила.

За изрядните: Очакват се бонуси (отстъпки), които могат да намалят цената на полицата значително спрямо базовите тарифи.

За рисковите: Водачи с история на ПТП в последните 5 години ще усетят сериозно поскъпване (малус).

Застрахователите получават пълен достъп до масивите на Гаранционния фонд. Това означава, че смяната на застраховател няма да "изтрие" лошата история. Единственият начин за оптимизация на разходите остава пазарното сравнение. Иновативни финтех компании като Boleron вече предлагат алгоритми, които сравняват методологиите на различните компании в реално време, за да открият най-ниската премия за вашия конкретен рисков профил.

Актуализация на лимитите и таксите

Освен бонус-малус, има промени и във фиксираните държавни такси, които са част от крайната цена:

Вноската за Гаранционния фонд се фиксира на 6,50 евро (приблизително 12,71 лв.). Застрахователните суми (максималната отговорност на застрахователя) се повишават до над 12 млн. лв. за телесни увреждания. Това гарантира по-добро обезпечение, но оказва натиск върху базовите премии.

Как да спестите през 2026?

Експертите съветват да избягвате разсроченото плащане на вноски, което често оскъпява крайната сума с до 10-15%. Освен това, дигиталното сключване на застраховката спестява време и ви позволява бърз преглед на целия пазар само с няколко клика, гарантирайки най-добрата цена за момента.