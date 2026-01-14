Ако застрахователният пазар в България може да се определи с една дума, то тя е "стабилност". Това заяви в студиото на Money.bg Константин Велев, изпълнителен директор на ЗАД "Армеец". В последните години българският застрахователен сектор се развива с изключително възходящ темп, коментира още той.

По данни на Комисията за финансов надзор темпът тази година е около 14-15%, а през предходните години ръстът на моменти е бил дори по-висок. Възходящото развитие на един стабилен пазар обаче не изключва наличието на някои "домашни проблеми, които в някаква степен успешно решаваме".

Въпреки добрите резултати в бранша обаче, застрахователното проникване остава ниско, категоричен е Велев. Единственото изключение прави автомобилният бизнес, който исторически заема най-сериозно място.

"Лидери на мнение" представя ключовите за съвременната българска икономика компании, техните проекти, визия и принос към обществото.

Това, естествено, дава сериозни перспективи за ръст в доста сегменти.

"Възможности за растеж на пазара определено има в редица бизнеси. И аз не бих определил тези темпове като ненормални. Напротив, при възможностите, които пазарът има за развитие, това са напълно оптимални."

Проблемите на пазара до голяма степен се свързват със застраховката "Гражданска отговорност", която заема чувствителен дял.

Според Велев обаче "пазарът отдавна е надраснал тази проблематика и се развива в посока на по-високо оправдаване на доверието на клиентите, в посока посрещане на техните нужди и повишаване на клиентската удовлетвореност."

В последните години компаниите са направили изключително много в тази посока, категоричен е експертът. Това в голяма степен е продиктувано от COVID пандемията и промените, които са настъпили с нея.

2025-а е белязана и от още едно изключително важно за пазара събитие, отбеляза той. Това е приключване на мониторинга върху българското бюро "Зелена карта", което "се отрази изключително благоприятно от гледна точка на репутацията на пазара навън".

Дигитализацията - като двигател на пазара

Константин Велев бе категоричен, че "главният герой" на застрахователния сектор у нас безспорно е дигитализацията, като всеки участник на пазара е развил редица възможности, свързани с предлагането на онлайн продукти.

"Това, което преди пандемията се развиваше с по-бавни темпове като дигитални процеси, COVID изключително ускори. Застрахователният сектор е консервативен и клиентите традиционно предпочитаха да посещават офиси, да видят полицата на хартия и да заведат щетата на стандартен начин. Пандемията промени нагласите и на застрахователите, и на клиентите", припомни той.

Друг фактор, който ускорява дигитализацията, е смяната на поколенията и техните навици. Защото младите клиенти са по-активни в дигиталното пространство, а ограниченията по време на COVID показаха, че много процеси могат да се случват онлайн.

"Клиентите видяха, че не е нужно непременно да имат полицата на хартия или да заведат щета с лист и химикалка. Това може да стане през сайт, мобилно приложение или други дигитални канали."

Константин Велев отчита, че 3 години след пандемията пазарът е значително променен спрямо 2019 година - както по отношение на дигиталните процеси, така и на услугите за клиентите.

Законодателството изостава

Гостът коментира още, че законодателната уредба изостава чувствително от реалностите на пазара и потребността от дигитализация.

"По време на пандемията някои процеси се осъществяваха с известно заобикаляне на нормативната уредба, използвайки възможностите, които тя дава до последно. Надявахме се, че последните изменения на Кодекса за застраховането ще включат текстовете, които трябваше да бъдат коригирани с оглед новите реалности. Това обаче не се случи. Остави се за следваща по-голяма реформа", заяви изпълнителният директор на "Армеец", като прогнозира, че ще минат поне 2-3 години до нейната реализация.

Законът поставя известни рестрикции на масовото дигитализиране на услугите, особено при най-разпространената застраховка "Гражданска отговорност", където са изисквания за предоставяне на хартиена полица, стикер и зелена карта.

"Навсякъде, където няма законови изисквания за хартия, въвеждаме автоматизирани процеси. Говоря както за нашата компания, така и за целия пазар", разкри в студиото Велев и допълни, че е важно законът да отразява обществените отношения такива, каквито са.

"Животът ни изпреварва. Законът трябва да отразява обществените отношения такива, каквито са - реалността е много по-напред от мястото, на което е спрял кодексът", категоричен бе той.

Дигитални решения от Армеец

"Армеец" е въвел възможности за онлайн сключване на масови застраховки, включително помощ при пътуване, както и онлайн регистриране на щети и огледи чрез мобилно приложение - както от посредници, така и от представители на място.

"Това улеснява както клиентите, така и нашите служители и посредници в осъществяването на застрахователната дейност", разкри Велев.

Гостът подчерта, че дигитализацията е приложима най-вече за масови застраховки - домашно, имуществено, гражданска отговорност. За по-специфични индустриални продукти дигитализацията е ограничена.

Потенциалът на имущественото застраховане

Експертът отчете нуждата от по-сериозно застрахователно проникване в имущественото застраховане, изключвайки автомобилното, което вече е силно развит сегмент.

"Реалността показва, че имаме сериозен дефицит - и като пазар, и като държава. Хората застраховат колата си, но не и дома", коментира Константин Велев. И даде пример със случили се в последните години наводнения - в Карловските села, в Петрич и Сандански и др. "Значително по-евтино е да застраховаш дома си, отколкото да застраховаш колата си, но въпреки всичко усещането е, че не достигаме до тази масовост, която една такава застраховка трябва да има", допълни още гостът.

"Държавната помощ не може да възстанови една къща. Това е помощ, не обезщетение", категоричен бе той и разкри, че "Армеец" се стреми да се утвърди и в имущественото застраховане, като в последните 2 години двуцифрен ръст в този сегмент и по-специално "при домашните имущества и малките и средни предприятия".

В тази връзка, компанията е дигитализирала всички продукти, улеснила продажбата чрез посредници, прилага умерена ценова политика и провежда редовни маркетингови кампании.

"Надяваме се застраховките на домашно имущество да заемат по-сериозно място на пазара. Това е и въпрос на финансово образование - хората трябва да мислят за защита на дома си, така както мислят за автомобила и гражданската отговорност", заяви Константин Велев.

