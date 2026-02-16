Изкуственият интелект е по-голяма промяна от интернет и е само въпрос на време той да трансформира изцяло застрахователния бизнес. Въпреки това, в силно регулиран сектор като нашия, това ще се случва по-бавно и постепенно. Това заяви в студиото на Money.bg основателят и изпълнителен директор на Boleron Александър Цветков.

"Излязъл е духът от бутилката и процесът е необратим - специално при застраховането нещата не се случват рязко, но посоката е ясна и въпросът вече не е дали, а кога", обясни гостът в студиото.

Текущите инструменти, на които компанията залага, включват чатбот, интегриран с GPT и Gemini, който е "зареден" с всички общи условия на различните застрахователни продукти и може да предоставя точни отговори на клиентски въпроси.

"Това позволява на клиентите да получават информация за ползите и условията на застраховките, без да се налага да анализират десетки страници с юридически текстове", уточни Цветков.

Променящо се клиентско поведение

Цветков подчерта, че най-голямата промяна се наблюдава в поведението на клиентите. "60% от търсенията в Google вече не приключват с клик. Хората търсят, но отгоре излиза AI overview - няколко реда, които отговарят на въпроса, и потребителят не кликва по-долу."

Това променя значително SEO стратегиите на компаниите, затова и Boleron вече адаптира своя подход спрямо новите реалности.

"Ние сме онлайн брокер. Голяма част от клиентите пристигат по онлайн канали, като Google също е един основен от тях. Променя се всичко, защото хората започват да използват AI модели като GPT и Gemini, които са внедрени и в самите търсачки", обясни Цветков.

В дългосрочен план доверието на потребителите към AI може да намали значението на бранда при избора на застраховка.

"AI се обучава и развива с такъв темп, с какъвто нищо друго, никога не се е развивало. Някои застрахователи в света вече ползват изкуствен интелект за анализ на риска, съответно и за ценообразуване", коментира гостът.

AI - незаменим инструмент за точна информация

Според Цветков AI ще бъде полезен, дори незаменим за потребителите, защото може да даде по-точна информация от експертите, които понякога бъркат и дават общи отговори.

"Повечето общи условия на застрахователните продукти са трудни за обикновения човек. Ако искаш да разбереш дали каското важи в чужбина, трябва да анализираш 20 страници с юридически термини. AI се справя изключително добре с това", каза той.

Вече внедреният AI чатбот не е обучен на въпроси и отговори предварително, а анализира самия текст на общите условия и запитванията на клиентите. "За последните 3 месеца имахме 5 хиляди запитвания на сайта към AI чата с различни, специфични въпроси.

Клиентите се застраховат извън работно време - вечер, рано сутрин, нощем, когато няма служител, който да им отговори. AI се справя с това перфектно", подчерта Цветков.

Boleron и GPT като мост към застрахователите

Компанията се позиционира като връзка между клиентите и GPT, интегриран с core системите на застрахователите. "В случая, понеже GPT няма лицензи на всякъде и няма да се интегрира със системите на всички застрахователи в Европа. Реално, ние в Boleron се явяваме мост между GPT и застрахователите. GPT използва информация от нас, за да отговори на клиентите, първо за покритие и процедура при щети, второ - за цена", обясни Цветков.

Той добави, че в близките 1-2 години различните AI модели ще позволят концепцията "Zero Click", при която клиентът може да води разговор в чатбота и да закупи застраховка директно.

"В някакъв момент хората си дали дебитната карта, защото му имат най-голямо доверие от на всичко друго, с което някога са комуникирали, въодушевено или не. И всъщност ще могат да си купуват застраховките от GPT, без да излизат от GPT", категоричен бе гостът.

Конкуренция и доверие

Цветков прогнозира, че AI ще промени конкуренцията на пазара. "Брандовете ще имат все по-малко значение. Ще има по-голямо значение какво ти отговаря AI." Boleron работи за това съдържанието й да бъде максимално полезно за AI модели и да има високо доверие като източник.

Компанията вече има рейтинг 4,9 от 5 в Google Maps с около 4 000 отзива, подчерта той.

По отношение на регулациите и личните данни, Цветков коментира, че това е характерно "основно в Европа. Големите компании като Google и Facebook имат дълги документи с общи условия. Клиентите се съгласяват без да ги четат."

Той даде пример с Gmail и Gemini, където AI може да извлича информация от имейли и да напомня на клиента за изтичащи полици.

Регулациите в застраховането допълнитено усложняват процеса. "OpenAI всяка седмица иска различни документи. Тъй като процесът преминава през нас, ние носим юридическата и практическата отговорност към клиента", каза Цветков.

Какво предстои

Според него е напълно реалистично до 5 години около 50% от сключването на застраховки може да се случва през AI. "Дори клиентът да не иска да е проактивен, AI сам ще му предложи застраховка", обясни Цветков.

Компанията се стреми да е първа на пазара за AI интеграции, подобно на сайтовете, индексирани на първа страница в Google.

"В момента сме първият такъв модел в България. GPT започва да ни препоръчва и трафикът започва да расте. С времето е много трудно някой да те измести", каза Цветков.

