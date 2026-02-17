Пазаруването в гръцките супермаркети излиза по-евтино, отколкото в редица европейски страни, сред които се оказва и България. Това показват данни на Института за изследване на търговията на дребно с потребителски стоки (ΙΕΛΚΑ) в южната ни съседка, цитирани от OT.gr.

Проучването следи цените на над 6000 продукта в 40 категории от 48 различни вериги супермаркети в Гърция, България, Румъния, Испания, Португалия, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

За България данните обхващат Kaufland, Lidl, Supermag и eBag. За Гърция — Sklavenitis, AB, My Market, Masoutis и Market In. Наред с тях в проучването участват 43 вериги от останалите седем страни, включително Tesco, Carrefour, Rewe, Auchan и Aldi.

Резултатите са категорични — гръцката кошница е най-евтина сред всички, с включен и без включен ДДС.

Колко по-скъпо пазаруват българите?

При сравнение на средните цени с включен ДДС се оказва, че в България е със 7% по-скъпо от Гърция. "Кошницата" от изследването струва 134,78 евро в южната ни съседка и 144,12 евро у нас.

Особено голяма е разликата при минералната вода (6х1,5 литра) - €1,76 срещу €3,47 у нас; доматеното пюре(€0,74 срещу €1,64 за половин килограм), пуешкото (€1,55 за 100 грама срещу €2,53 у нас). По-скъпи са още захарта, бялото сирене, лещата, оризът, прясното и киселото мляко, препаратите за съдове и пране, бебешките пелени, сапуните и др.

За сравнение, в Германия същият пазар излиза €182,46, във Франция - €181,59, във Великобритания - €165,70, в Румъния - €157,15, в Италия - €152,96, в Испания - €151,41 и €141,11 в Португалия (което пак е по-евтино, отколкото у нас).

Когато ДДС се изключи от сравнението, разликата между България и Гърция се стопява до 3%, докато Германия и Франция стават с 43% по-скъпи, Великобритания — с 31%, Румъния — с 17%, Италия — с 14%, Испания — с 12%, а Португалия — с 5% и вече изпреварва България по крайна цена.

ДДС е фактор, но не единствен

В повечето сравнявани страни ДДС върху храните е значително по-нисък от този у нас или в Гърция: 0% или 5% във Великобритания, 5,5% и 10% във Франция, 4% и 10% в Испания и Италия, 7% в Германия, 11% и 5% в Румъния, 6% и 13% в Португалия.

България пък е единствената страна с по-тежка данъчна тежест от Гърция върху основните стоки, като в южната ни съседка ставката е диференцирана между 6% и 24%, като храните се облагат с 13%.

Средният ефективен ДДС за цялата кошница от 40 категории в Гърция е 15,6% — вторият най-висок след България. За сравнение, Испания има средна ставка от едва 7,0%, тъй като множество продукти попадат в намалена категория.

Институтът отбелязва, че Гърция неизменно поддържа по-евтина потребителска кошница спрямо всички разглеждани страни, въпреки определени колебания, които не променят общата картина.

Авторите на изследването посочва редица структурни фактори, които влияят върху нивото на цените при международните сравнения: размерът на пазара и покупателната способност, балансът между внос и износ на храни, разходите за енергия и транспорт, географската сложност на страната, делът на големите вериги спрямо малките специализирани магазини, както и производителността в хранително-вкусовата промишленост и търговията на дребно.

Съществена роля играят и потребителските навици — склонността към пакетирани или насипни продукти, търсенето на стоки под собствена марка — както и сезонността на търсенето и предлагането, включително в резултат на туризма.