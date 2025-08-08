Световните цени на хранителните стоки се повишиха през юли до най-високото си ниво от повече от 2 години, движени основно от растящите цени на месото и растителните масла. Това показват данни на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО).

Индексът на цените на храните на ФАО, който е основен глобален показател за пазарната стойност на хранителните продукти, е достигнал средно 130,1 пункта през юли, което е ръст от 1,6% спрямо юни.

Това е най-високото му ниво от февруари 2023 г., въпреки че остава почти 19% под историческия пик от март 2022 г., когато пазарите бяха разтърсени от началото на войната в Украйна.

Месото - рекордьор

Индексът на цените на месото е достигнал нов исторически връх от 127,3 пункта, нараствайки с 1,2% спрямо юни. Покачването се дължи основно на силното търсене от Китай и САЩ, които засилиха вноса на говеждо и овче.

В САЩ увеличението на вноса се свързва със сушата и намаления брой на местните стада. Китай, от своя страна, отчете рекордни доставки на говеждо месо въпреки известна несигурност около бъдещото търсене заради започнало разследване на вноса.

На други пазари цените на птичето месо пък се повишиха леко, благодарение на възобновения внос на пилешко месо от Бразилия, след като страната възстанови статута си на свободна от птичи грип. Свинското месо обаче поевтиня, поради достатъчни доставки и по-слабо търсене в ЕС.

Растителните масла - с най-високи цени от 3 години

Индексът на цените на растителните масла на ФАО е скочил до 166,8 пункта, или с 7,1% на месечна база. Това е най-високото равнище от 3 години насам. Причина за това са повишените цени на палмово, соево и слънчогледово масло, подкрепени от силно търсене и ограничени доставки.

Единствено рапичното масло е поевтиняло, което се дължи на новата реколта от Европа.

Къде има намаление?

На този фон, цените на зърнените култури са достигнали най-ниското си ниво от близо 5 години. Това се случва под натиска на новата пшенична реколта от Северното полукълбо. Отделно, цените на ориза са спаднали с 1,8% през юли.

Млечните продукти също отчитат лек спад, като поевтиняването на маслото и млякото на прах надвишава лекото повишение в цените на сиренето.

ФАО отбелязва и пети пореден месечен спад в цените на захарта, на фона на очаквания за по-високо производство в Бразилия и Индия - въпреки признаците за възстановяващо се глобално търсене.

Организацията този месец не публикува нови прогнози за предлагането и търсенето на зърнени култури.