Цените на среброто достигнаха рекордно високо ниво от близо 53 щатски долара за унция. Ралито е подхранвано от нарастващото търсене на сигурни активи, съобщава Bloomberg. Това е пореден рекорд за среброто, след като по-рано надмина исторически връх, поставен преди повече от 40 години.

Спот цените се повишиха с 1% до 52,8983 долара за унция в Лондон, надминавайки пика, достигнат през януари 1980 година по вече несъществуващ договор, наблюдаван от Чикагската борса за търговия. Тогава милиардерите братя Хънт се опитаха да контролират пазара.

На този фон златото също се покачи до нов рекорден връх, надграждайки осем поредни седмици на печалби. Според анализатори то ще остане по-практичен вариант за инвестиции от страна на централните банки.

Източник: iStock

Пазарът на сребро "е по-малко ликвиден и приблизително девет пъти по-малък от този на златото, което усилва движенията на цените", коментират анализатори на Goldman Sachs Group, цитирани от световните агенции.

"Без опит на централната банка да задържи цените на среброто, дори временно намаляване на инвестиционните потоци може да предизвика непропорционална корекция, тъй като би отменило и затегнатостта в Лондон, която предизвика голяма част от скорошното рали."

Безпрецедентно световно търсене

Опасенията относно липсата на ликвидност в Лондон предизвикаха световно търсене на сребро, като референтните цени се покачиха до почти безпрецедентни нива над Ню Йорк. Това подтиква някои търговци да резервират товарни слотове на трансатлантически полети за сребърни кюлчета - скъп вид транспорт, обикновено запазен за злато - за да се възползват от по-високите цени в Лондон.

Премията беше около 1,15 долара за унция в ранната търговия във вторник - в сравнение със спреда от 3 долара миналата седмица.

Анализатори от Bank of America повишиха целевата си цена за среброто за края на 2026 година от около 44 долара за унция до 65 долара, позовавайки се на постоянни пазарни дефицити, увеличени фискални дефицити и по-ниски лихвени проценти.