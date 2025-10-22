След дълъг и почти постоянен ценови възход, при златото и среброто има спад на цените. Това се случва след най-стръмните си разпродажби от години, съобщава Bloomberg. Инвеститорите реализираха огромни печалби най-вече поради опасения, че големите скокове в цените на благородните метали през последните седмици са ги направили надценени.

Спот златото се търгуваше близо до 4090 долара за унция, след като се срина с 6,3% в предишната сесия, което е най-големият спад в рамките на деня от повече от 12 години. На този фон среброто се понижи леко, след като в един момент във вторник се понижи с 8,7%. Спадовете дойдоха, след като техническите индикатори показаха, че бурните ралита и за двата метала вероятно са били доста спекулативни.

Ценовият спад доведе до рязко спиране на бързия ръст на цените, който е в ход от средата на август тази година. И все пак, златото все още е нагоре с почти 60% през 2025-а година.

Централните банки продължават да купуват златни кюлчета, като същевременно има и потоци към борсово търгувани фондове, тъй като инвеститорите на дребно се опитват да се включат в ралито. Всичко това тласна 14-дневния индекс на относителната сила на златото в територия на свръхкупуване през по-голямата част от времето от началото на септември.

Спадът на цената на среброто идва, след като исторически недостиг на лондонския пазар миналата седмица доведе до повишение на цените над рекорд, поставен през 1980-а година.