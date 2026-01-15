Инфлацията у нас за декември 2025 г., измерена чрез индекса на потребителските цени е 5% на годишна база (спрямо декември 2024 г.), показват данните на Националния статистически институт (НСИ). На месечна база, т.е. спрямо ноември 2024 г., инфлацията у нас се е покачила с 0,1%.

През декември 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: "Развлечения и култура" (2.2%), "Транспорт" (0.8%) и "Ресторанти и хотели" (0.4%). Намаление е регистрирано в групите: "Облекло и обувки" (-2.3%), "Съобщения" (-0.9%) и "Разнообразни стоки и услуги" (-0.1%).

Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г., спрямо периода януари 2024 - декември 2024 г. е 4.6%.

Месечна инфлация

През декември 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

"Развлечения и култура" - увеличение с 2.2%;

"Транспорт" - увеличение с 0.8%;

"Ресторанти и хотели" - увеличение с 0.4%;

"Алкохолни напитки и тютюневи изделия" - увеличение с 0.3%.

По-ниски през декември спрямо ноември 2025 г. са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

"Облекло и обувки" - намаление с 2.3%;

"Съобщения" - намаление с 0.9%.

По-конкретно, през месец декември 2025 г. спрямо ноември са увеличени цените на следните хранителни продукти: зрял лук - с 2.5%, яйца - с 2.1%, зрял чесън - с 1.8%, зеле - с 1.3%, свинско месо - с 1.3%, бира - с 1.2%, гъби - с 1.1%, вино - с 1.1%, типов и ръжен хляб - с 0.9%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.8%, ябълки - с 0.7%, мляно месо (кайма) - с 0.6% и т.н.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: цитрусови и южни плодове - с 9.3%, млечни масла - с 2.9%, пипер - с 2.4%, макаронени изделия - с 2.3%, маргарин - с 2.2%, ориз - с 1.9%, зрял боб - с 1.5%, месо от домашни птици - с 1.4% и др.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: международни полети - с 24.3%, хотели във ваканционни центрове и курорти - с 4.4%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 3.6%, пелети - с 2.7%, пътнически транспорт с такси - с 2.3%,

Натрупаната инфлация за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.) е 12.3%, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 41.4%.