Началото на годината започна със скок на цените у нас през януари. Месечната инфлация, т.е. за януари 2026 г. спрямо предходния месец декември, е впечатляващите 0.6%, според предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Годишната инфлация за януари 2026 г., т.е. спрямо същия месец на предходната година, е 3.5%. Инфлацията е измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ).

Месечна инфлация

През януари 2026 г. спрямо предходния месец, е регистрирано увеличение на цените в групите: "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги" (1.8%), "Услуги на ресторанти и хотели" (1.6%) и "Застрахователни и финансови услуги" (1.3%). Намаление е регистрирано в групите: "Облекло и обувки" (-4.0%) и "Информация и комуникация" (-0.3%).

През януари цените на стоките и услугите са увеличени в следните основни потребителски групи:

"Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги" - увеличение с 1.8%;

"Услуги на ресторанти и хотели" - увеличение с 1.6%;

"Застрахователни и финансови услуги" - увеличение с 1.3%;

"Развлечения, спорт и култура" - увеличение с 1.2%;

"Хранителни продукти и безалкохолни напитки" - увеличение с 0.9%;

"Здравеопазване" - увеличение с 0.9%;

"Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома" - увеличение с 0.9%.

По-конкретно, през месец януари 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: пипер - с 16.4%, зеле - с 11.8%, домати - с 11.2%, краставици - с 6%, зелен лук и праз - с 5.2%, гъби - с 4.4%, замразена риба - с 3.0%, сирене - с 2.8%, ориз - с 2.7%, прясна и охладена риба - с 2.1% и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 4.5%, листни зеленчуци - с 3.8%, зрял боб - с 3.4%, зърнени закуски - с 3.2%, зрял лук - с 3%, картофи - с 2.3%, леща - с 2% и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано месечно увеличение на цените при: такса за издаване на личен документ - с 18.9%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - със 7.7%, ветеринарни услуги - с 5.7%, шофьорски курсове - с 4.4%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 3.1%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 3% и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано месечно намаление на цените при: облекло - с 4.3%, международни полети - с 3.9%, обувки - с 3.1%, отоплителни уреди - с 2.2% и други.

Регистрирано е увеличение през януари на цените при лекарските услуги - със 7.9%, медицинските лаборатории - с 3.6% и стоматологичните услуги - с 2.8%, а цените на лекарствата остават без промяна.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 4.6%.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (януари 2026 г. спрямо януари 2023 г.) е 11.5%, а за последните пет години (януари 2026 г. спрямо януари 2021 г.) е 42.1%.