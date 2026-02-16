Комитетът по военни покупки към Министерство на отбраната на Индия одобри ускорено закупуване от Русия на общо 288 ракети за зенитно-ракетния комплекс С-400 "Триумф". Те са на стойност 100 милиарда рупии (1 милиард долара), пише изданието Hindustan Times, позовавайки се на свои източници.

По-конкретно, поръчката ще включва 120 ракети с обхват от 40 км и 168 ракети с обхват от 150 до 400 км.

Индийското Министерство на отбраната призна необходимостта от закупуване на ракети за зенитно - ракетния комплекс С-400, за да се попълнят резервите от това оръжие. Тези ракети се използваха широко за неутрализиране на пакистански изтребители, разузнавателни самолети и дронове по време на проведената през май 2025 г. индийска военна операция "Синдур".

Освен това, Министерството на отбраната на Индия е одобрило и едногодишен договор с Русия за техническо обслужване на комплексите С-400, които са на въоръжение в армията на страната с най-многобройното население в света. В рамките на този договор, Русия ще създаде в Индия и център за обслужване и ремонт на тези зенитно-ракетни комплекси.

Индийските военновъздушни сили (ВВС) предлагат да закупят от Русия допълнително пет комплекси С-400, както и зенитно-ракетни системи с малък обсег на действие "Панцир", за интегриране в националната система за противовъздушна отбрана, съобщиха още източниците на Hindustan Times.

През 2018 г. Индия подписа споразумение за закупуване на пет зенитно-ракетни комплекси С-400 за общата сума от 5,43 милиарда долара. Първата получена от Русия ракетна система "Триумф", беше разположена в щата Пенджаб на границата с Пакистан.