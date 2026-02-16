Комитетът по военни покупки към Министерство на отбраната на Индия одобри ускорено закупуване от Русия на общо 288 ракети за зенитно-ракетния комплекс С-400 "Триумф". Те са на стойност 100 милиарда рупии (1 милиард долара), пише изданието Hindustan Times, позовавайки се на свои източници.
По-конкретно, поръчката ще включва 120 ракети с обхват от 40 км и 168 ракети с обхват от 150 до 400 км.
Индийското Министерство на отбраната призна необходимостта от закупуване на ракети за зенитно - ракетния комплекс С-400, за да се попълнят резервите от това оръжие. Тези ракети се използваха широко за неутрализиране на пакистански изтребители, разузнавателни самолети и дронове по време на проведената през май 2025 г. индийска военна операция "Синдур".
Освен това, Министерството на отбраната на Индия е одобрило и едногодишен договор с Русия за техническо обслужване на комплексите С-400, които са на въоръжение в армията на страната с най-многобройното население в света. В рамките на този договор, Русия ще създаде в Индия и център за обслужване и ремонт на тези зенитно-ракетни комплекси.
Lockheed Martin ще утрои капацитета си за производство на ракети Patriot
Освен за САЩ, тези ракети се доставят на 16 други държави
Индийските военновъздушни сили (ВВС) предлагат да закупят от Русия допълнително пет комплекси С-400, както и зенитно-ракетни системи с малък обсег на действие "Панцир", за интегриране в националната система за противовъздушна отбрана, съобщиха още източниците на Hindustan Times.
През 2018 г. Индия подписа споразумение за закупуване на пет зенитно-ракетни комплекси С-400 за общата сума от 5,43 милиарда долара. Първата получена от Русия ракетна система "Триумф", беше разположена в щата Пенджаб на границата с Пакистан.