Индия, вторият по големина потребител на злато в света, повиши вносните мита върху златото и среброто от 6% на 15%, съобщава CNBC. Това става само дни след като премиерът Нарендра Моди призова гражданите да ограничат покупките на кюлчета за една година, тъй като покупките от чужбина оказват натиск върху рупията.

Правителството наложи 10% основно мито и 5% данък върху вноса на злато и сребро, съгласно известията, издадени в сряда. Средният месечен внос на злато в Индия се е увеличил до 83 тона през първите два месеца на 2026 г. от средно 53 тона през 2025 г., според доклад на Световния съвет по златото, публикуван миналия месец.

"Това до голяма степен беше подкрепено от силното инвестиционно търсене през януари", се казва в доклада.

В стойностно изражение търсенето на злато в Индия почти се е удвоило на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., достигайки рекордните 25 милиарда долара, според доклада.

Това търсене на злато увеличава разходите за внос на страната, които вече се увеличават поради покачващите се световни цени на енергията и смущенията в Близкия изток. Индия е нетен вносител на стоки и е отчела дефицит в търговията със стоки от над 330 милиарда долара през финансовата година, приключваща през март 2026 г., в сравнение с над 280 милиарда долара преди година.

Златото и среброто са били близо 11% от общия внос на Индия, докато суровият петрол и петролните продукти са представлявали 22%. "По-ниският внос на злато наистина може да помогне за намаляване на отлива по текущата сметка за Индия, тъй като разходите за внос на злато са значителни", казва Вишрут Рана, икономист за Азиатско-тихоокеанския регион в S&P Global Ratings.

Той добавя, че "разходите за енергия все още са на преден план и макар че са високи, очакваме натискът върху рупията да продължи".

Южноазиатската страна внася близо 85% от нуждите си от гориво и е разчитала на Ормузкия проток за около 50% от вноса на суров газ преди войната, 60% от втечнения си природен газ и почти всичките си доставки на втечнен петролен газ (LPG).

Очаква се по-високите разходи за енергия значително да увеличат търговския дефицит и дефицита по текущата сметка на страната. Тези опасения доведоха до отслабване на рупията спрямо долара, което я доведе до рекордно ниски нива през последните дни.

"Индия се отдръпва от либерализацията на пазара, което инвеститорите харесват в Индия", заяви Трин Нгуен, старши икономист в Natixis.

Страната не е повишила цените на горивата на бензиностанциите, което би довело до "унищожаване на търсенето", вместо това тя повишава вносните мита и се отклонява от либерализирането на икономиката, добави Нгуен.

В понеделник Modi призова индийците да използват обществен транспорт, да работят от вкъщи и да пътуват заедно, за да пестят гориво. Това прави Индия поредната страна, която се присъединява към нарастващия брой азиатски страни, насърчаващи по-ниско потребление на горива, тъй като цените на енергията се покачват на фона на напрежението в Близкия изток.