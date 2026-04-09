От 1 май Китайската народна република ще премахне тарифите върху вноса на целия африкански континент, чието население се очаква да набъбне до 2,5 милиарда души до 2050 г., без малката държава Есватини (по-позната до 2018 г. със старото си име Свазиленд).

Властта в Пекин определи това като историческо отваряне на потребителския си пазар от 1,4 милиарда души към Африка, богата на залежи от всякакъв вид. Това обяви президента Си Дзинпин в поздравителното си послание към 39-тата среща на върха на Африканския съюз през февруари месец.

Пекин - любящият баща

Китай се утвърди като най-големия търговски партньор, както и икономически хегемон в Африка. Азиатската държава държи ключовете за търговския оборот и кранчето за финансиране на най-мащабните инфраструктурни обекти на континента.

Към момента политиката на нулеви мита за внос работи за 33 африкански страни. Основите на днешния безмитен рай бяха положени още през 2005 г. Тогава Китай за първи път даде "зелена светлина" на най-слабо развитите африкански нации, позволявайки им износ без мита за 100% от техните стокови групи.

Очаква се през май тя да се разшири с още 20 държави и да достигне до всичките дипломатически партньори на КНР. Според Си нулевите мита "несъмнено ще предоставят нови възможности за развитие пред Африка".

Но защо без Есватини?

Именно защото последната абсолютна монархия в Африка поддържа дипломатически отношения с Тайван и я признава за независима държава. Това не се харесва на Китай. Пекин не зачита острова за суверенен, а и все по-често провокира с военни обучения около него, заплашвайки да го завземе.

Много от местните предприемачи в Есватини искат да внасят евтина китайска техника или суровини, но за да отидат на изложение в Гуанджоу, те трябва да пътуват до съседни държави и да се молят за визи, които често биват отказвани. Това е начинът на Пекин да настрои местния бизнес срещу властта в африканската държава.

Силно зависима от съюзник на Пекин

Есватини, намираща се между Република Южна Африка и Мозамбик, е специфичен икономически организъм. Икономиката на страната е малка, силно зависима от Южна Африка (над 90% от вноса им идва от там). Голяма част от гражданите ѝ дори работят в съседката си.

Разчитат предимно на земеделие, преработка на захар и текстилна промишленост. Всъщност точно захарта, преработена от захарна тръстика, е ключов експортен продукт.

Освен това, Есватини е част от Общ валутен съюз с ЮАР, Лесото и Намибия, като свазилендският лилангени е обвързан с южноафриканския ранд.

Западът е там

Малко известен факт е, че Есватини е дом на един от най-големите заводи за производство на концентрат за безалкохолни напитки в света. Тя се намира в индустриалната зона Мацапа. Там Coca-Cola има огромна база, която снабдява голяма част от африканския пазар. Това носи огромен процент от БВП на страната.

През 2025 г. бе отчетено, че Тайван е инвестирал над 13 милиарда емалангени (около 700 млн. долара) в страната само за тримесечен период.

Тайвански компании притежават голяма част от текстилните фабрики в страната. Освен това се строят болници, обучават се лекари, електрифицират се села и се модернизира земеделието именно с държавна помощ от Тайпе.

И докато светът се готви за демографския бум на Африка, Китай вече е окупирал входната врата. Есватини остава единствената държава, която гледа през прозореца, докато останалите 53 нации се учат да търгуват на езика на бъдещето. Въпросът е докога захарта и Кока-Кола ще са достатъчни, за да компенсират изолацията от най-големия потребителски пазар на планетата.