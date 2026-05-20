Нов условен краен срок през втората половина на следващото десетилетие получи строителството на VII и VIII блок на АЕЦ. Договорът за инженеринг (ESC) се удължава с перспектива реалното изграждане на новите мощности да започне догодина, а първият от двата нови реактора да заработи през 2037 г. Това стана ясно по време на представяне на текущия статус и напредък по проекта.

През миналата година тогавашният министър на енергетиката Жечо Станков посочи 2034 г. като цел за начало на експлоатацията на първия от двата енергоблока. При очаквано строителство в рамките на десетилетие, този срок явно нямаше как да бъде реалистичен.

Киуон Лий от екипа за глобална реализация на Hyundai Engineering & Construction обясни защо се е налага удължаване на договора за инженеринг: "Трябва да усъвършенстваме техническия дизайн до нивото, което ще поддържа бъдещ договор на за строителство на фиксирана цена. Нужни за актуализации на интегрирания график и прогнозната цена - така ще се намалят и потенциалните рискове".

До момента са направени над 2000 чертежа и повече от 300 документа, свързани с концептуалния дизайн, преведени на български и адаптирани към българските регулаторни изисквания са над 72 000 страници документация. В ход е и технически, но важен детайл - всички елементи в американския реактор да се приведат към метрична система.

Цялата последваща работа стъпва върху тази адаптация на базовия AP1000 проект към условията на площадката в Козлодуй.

Старши вицепрезидентът на Westinghouse Джоел Ийкър подчерта, че именно несвършена работа по линия на дизайна и регулаторните одобрения е честа причина за забавяния на ядрените проекти. В същото време се дава време за осигуряване на финансиране и за развиване на веригата на доставки - плановете на американската компания е да си произведе само 10% от оборудването.

Изпълнителният директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" Петьо Иванов на този етап не се ангажира с цена на новите реактори и на електроенергията, която произвеждат: "Допълнителните инженерингови дейности са важни за тази прогноза - преди договора за инженеринг, доставка и строителство (EPC) ще имаме цена, която е адекватна и взема предвид всички рискове. За нас, вместо да "изстреляме" цена, е по-важно да сме отговорни и да разработим модел, който дава предвидимост и устойчивост".

Подготвя се и нотификацията до Европейската комисия: "Имаме изчисления, но тези изчисления трябва да бъдат верифицирани през различни сценарии. Работим активно с новото правителство, запознаваме го с числата зад модела. Когато с тях прецизираме базовия сценарий, който да подадем пред ЕК, ще имаме готовност да излезем заедно и да представим картината зад проекта".

Този процес на нотификация ще тече паралелно с допълнителния инженеринг, като се очаква също да отнеме около 14 месеца. Приблизително толкова ще продължат и due diligence проверките на експортните банки от Корея, САЩ и Канада, които биха могли да финансират новите мощности.

Иванов подчерта, че целта е България "да има най-конкурентния проект AP1000 в Европа". Той даде и данни от социо-икономическия анализ. Според тях в рамките на около 10-годишното строителство приносът на проекта ще е в рамките на 1% от БВП до общо 9,12 млрд. евро за целия период.

"Всяко евро, инвестирано в новите мощности ще генерира 2,7 евро за икономиката", категоричен беше Петьо Иванов. Той допълни, че в рамките на 60-годишена експлоатация говорим за над 55 милиарда евро принос за икономиката.