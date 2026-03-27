Строителството на първата полска атомна електроцентрала все още не е започнало официално, но икономическият ефект от него вече е осезаем. Според президента на Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) Марек Восчик от 2020 г. насам компанията е сключила договори с над 400 полски фирми на обща стойност 1 милиард злоти. Всяка четвърта до пета от тях е от региона, в който ще бъде изградена централата, съобщава агенция PAP.

Тази цифра придоби по-ясни контури по време на третото издание на Baltic Nuclear Energy Forum в Гданск, събрало над 500 участника от 17 държави. Форумът е посветен на ключовите предизвикателства пред ядрената енергетика в района на Балтийско море и Централна Европа.

"Имаме локация, технология и финансиране. Това наистина се случва. До тук в този проект Полша никога не е стигала.", заяви зам.-министърът на енергетиката Войчех Врохна, цитиран от Gdansk.pl. Той припомни, че правителството е отпуснало 60 милиарда злоти, а през декември 2025 г. Европейската комисия официално одобри държавната помощ за централата.

Какво е изградено до момента

На площадката работата не спира. Восчик обясни, че в началото на тази година е приключило изсичането на над 300 хектара гори, като в момента се премахва оставащата растителност, заравнява се и се изгражда ограда. Всичко върви по график.

Следващата стъпка е официалното разрешение за строеж. Според PAP, PEJ планира още този месец да подаде заявление до председателя на Държавната агенция по атомна енергия. Законово агенцията разполага с 24 месеца за анализ и одобрение — срок, калибриран спрямо международните и европейски стандарти за радиационна защита.

Ако всичко върви по план, "първият ядрен бетон" ще бъде излят през декември 2028 г., а първият блок ще заработи търговски през 2036 г. Вторият и третият блок — също оборудвани с реактори AP1000 на Westinghouse с мощност от по 1250 MWe, се очаква да влязат в експлоатация съответно през 2037 и 2038 г.

Преговорите — единственото притеснение

Докато подготовката за строежа се движи по часовник, финансово-договорната рамка все още не е финализирана.

Според XYZ.pl, преговорите между PEJ и консорциума Westinghouse-Bechtel са интензивни и трудни. Въпреки че първоначално се очакваше договорът да бъде подписан до средата на 2026 г., този срок вече не изглежда сигурен. Министърът на енергетиката Милош Мотика е заявил в Сейма, че полската страна се стреми договорът да бъде финализиран до края на третото тримесечие на 2026 г. Общата стойност на инвестицията се оценява на близо 200 милиарда злоти.

Президентът на Westinghouse Poland Мирослав Ковалик, цитиран от XYZ.pl, признава сложността на най-сложния инфраструктурен проект в следвоенната история на страната: "Невъзможно е да се предвидят всички събития в рамките на повече от десетгодишен проект — пандемии, геополитически конфликти, проблеми с веригите за доставки."

Именно затова договорът трябва да съдържа механизми за реакция при всякакви сценарии. Подписването му е ключово и по друга причина: едва след влизането му в сила може да бъде финализирано финансирането и поръчани компоненти с многогодишни срокове за доставка.

Полският бизнес се готви

Паралелно с преговорите, полските компании заемат стартови позиции. По думите на Ковалик Westinghouse вече работи с няколко полски фирми по потенциални поръчки за ядрената част. Американските специалисти са били впечатлени от скоростта, с която местните предприятия преминават към стандарта NQA-1 за компоненти, свързани с ядрената безопасност.

Важно е и това, че около 50% от доставките за ядрената част не изискват NQA-1 — което разширява кръга от потенциални местни доставчици.

Вече тече и обучение на кадри: инженери, механици, заварчици и електротехници. Восчик потвърди пред Gdansk.pl, че в пика на строителството — между 2029 и 2033 г., на площадката ще работят над 10 000 души едновременно.

PEJ дори премести централата си от Варшава в Гданск, където до края на годината планира да назначи над 50 нови служители. "Имаме свръхпредлагане на кандидати, особено от млади хора. Вижда се интерес към перспективата на ядрената енергетика", каза Восчик.