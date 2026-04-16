Румъния иска да бъде първата страна в света, в която Световната банка финансира производството на ядрена енергия. Това заяви по време на посещение във Вашингтон румънският министър на енергетиката Богдан Иван, който се срещна с президента на международната финансова институция Аджай Банга, съобщи румънската агенция Аджерпрес.

"Моята цел във Вашингтон е ясна: Румъния да бъде първата страна в света, в която Световната банка финансира производството на ядрена енергия!", написа на страницата си в Meta министърът на енергетиката.

Той и допълни, че "Румъния се нуждае от масивни и банково приемливи инвестиции в градско топлоснабдяване и енергийна ефективност, модернизация на мрежите за интегриране на възобновяеми енергийни източници, съхранение на газ и гъвкавост за сигурност на доставките, както и в ядрената енергия като стълб на стабилността в енергийния микс".

Румънският министър уточни, че тези направления вече са определени като приоритетни инвестиционни платформи, а партньорството със Световната банка е допълващо към европейските фондове.