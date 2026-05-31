Десетки компании, сред които Boston Dynamics и Toyota, се събраха в Токио за Humanoids Summit - едно от най-значимите събитания в сектора на роботиката. Но звездите на форума бяха китайците.

Нови играчи като Booster Robotics и LimX Dynamics взеха технологии, разработени първоначално в Япония и САЩ, и ги усъвършенстваха - най-вече за по-евтино масово производство. Моделът е познат: нещо подобно се случи с японската потребителска електроника, мобилните телефони и електрическите автомобили.

В хуманоидната роботика Япония беше начело, но не успя да предложи мащабни търговски решения.

"Китай вече им е откраднал обяда"

Тим Хорняк, автор на книгата "Обичайки машината: Изкуството и науката на японските роботи", присъствал на събитието, описва ситуацията като "синдром на Галапагос" - японските иновации се развиват в изолация и накрая не намират отклик на международния пазар.

"Наистина се надявам Япония да измисли своя Ford Model T на хуманоидните роботи. Но мисля, че Китай вече им е откраднал обяда. Малко е закъсняло", заяви той.

Показателен пример е китайският мини-робот Mini Pi Plus на High Torque - сладък, танцуващ, и с начална цена от 5 500 долара. Засега не може да работи в завод или да мие чинии, но достъпността му говори за посоката, в която върви пазарът.

Китайското присъствие личи и в корпоративна Япония. Токийската компания за AI и роботика GMO разработва хуманоид с камери вместо очи, който ще обработва товари на Japan Airlines. Вътрешните компоненти на робота са изцяло от Unitree - китайски производител. Целта е роботът да изпълнява задачи по същия начин като хората, за да са взаимозаменяеми - мярка срещу сериозно задълбочаващия се недостиг на работна ръка в Япония.

Honda и Ishiguro не се предават

Honda Motor - пионер в роботиката с ходещия хуманоид Asimo от 2000 г. - демонстрира четирипръст механична ръка, която може да завива болтове или да нанизва конец в игла. Помощник-главният инженер Кейсуке Цута признава, че наоколо има много подобни ръце от китайски производители, но настоява, че технологията на Honda е по-издръжлива и мощна.

Професор Хироши Ишигуро от Университета в Осака, работил десетилетия върху хуманоиди - включително робот-клонинг на самия него - също не изглежда обезпокоен от китайската заплаха.

"Японците не дискриминират роботите. Ако наистина ще започнем да ги използваме в обществото, Япония е идеалното място", заяви той.

До него седеше роботът му - облечен в черно като професора. На въпрос за смисъла на роботите, той отговори с леко монотонен, но човешки глас: "Мисля, че роботите ще съжителстват с хората. Роботите са огледалото на човешките същества."

Глобално проучване на Pew сочи, че японците са добре запознати с изкуствения интелект, но само 28% от тях изпитват безпокойство - спрямо 50% в САЩ. Тази социална нагласа остава може би най-ценният японски актив в надпреварата.

BYD превръща роботите в основен бизнес

Докато Япония търси отговора си, Китай ускорява. BYD - най-големият производител на електромобили в света - обяви, че хуманоидните роботи стават основно бизнес направление наред с електрическите превозни средства. Изпълнителният вицепрезидент Стела Ли заяви, че компанията "с пълна сила напредва в самостоятелното разработване на хуманоидни роботи".

В краткосрочен план BYD ще разгърне роботи в глобалната си дилърска мрежа за продажбено консултиране и посрещане на клиенти. В по-дългосрочен план компанията планира роботи за домашна употреба - почистване, готвене, компанионство.

BYD стъпва на проекта "Яо-Шун-Ю", стартиран в края на 2024 г. Роботи вече работят в производствени линии, а на автомобилното изложение в Брюксел през януари 2026 г. компанията представи модел, предизвикал широк интерес. Ли посочва, че натрупаният опит в прецизното производство на автомобили може директно да се приложи в разработката на роботи.

Контекстът е показателен: на CES 2026 г. 58% от излагащите хуманоидни роботи компании бяха китайски. През май 2026 г. град Ханджоу пусна 15 хуманоидни робота за регулиране на трафика.

Японският отговор засега разчита на качество, култура и инженерна прецизност. Дали това ще е достатъчно срещу китайския мащаб и темп - предстои да се разбере.