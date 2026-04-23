Износът на Япония през март се е увеличил с 11,7% в сравнение със същия месец на миналата година, достигайки рекордните 11,003 трилиона йени (69 милиарда долара), съобщи Министерството на финансите на страната. Анализаторите предварително очакваха средно не толкова значително увеличение от 11%, пише Trading Economics.

Това е седмият пореден месец на растеж на износа на страната, като през февруари увеличението беше с 4% на годишна база.

По-конкретно, износът на японски стоки към Китай през март на годишна база е нараснал със 17,7%, за страните от АСЕАН увеличението е с 19,7%, за Европейския съюз - с 18,2%, за Индия - с 8,5%, а за Съединените щати - с 3,4%.

Вносът на Япония за март се е увеличил с 10,9% на годишна база до 10,336 трилиона йени, което е най-високото ниво от януари 2025 г. насам. Експертите прогнозираха увеличение от 7,1%.

Същевременно вносът на Япония от Китай за март на годишна база е нараснал с 8,8%, от САЩ - със 17,7%, от страните от АСЕАН - с 10,6%, от ЕС - с 16,7%, а от Индия с 32%.

Положителното външнотърговско салдо на Япония за месец март е 667 милиарда йени, в сравнение с 529,8 милиарда йени през същия месец година по-рано. През февруари е регистрирано положително салдо от 44,3 милиарда йени.