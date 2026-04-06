През март Турция отчита спад от 6,4 процента в износа си, който вече възлиза на 21,9 милиарда долара. Това става на фона на кризата в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток, съобщи турският министър на търговията Йомер Болат, цитиран от сайта "Тюркийе тудей".

По думите на Болат, през същия месец вносът на Турция е нараснал с 8,4 процента на годишна база до 33,2 милиарда долара. В резултат търговският дефицит на съседната ни страна е скочил с 56,6 процента на годишна база, до 11,3 милиарда долара.

Турският министър посочва, че "смущенията" в турската икономика са предизвикани и от други фактори. Според цитирани от него данни, през март износът на обработено злато от Турция е намалял с 350 милиона долара, което също е повлияло негативно.

"Нашето правителство полага интензивни усилия да компенсира тези негативни ефекти", заяви Болат, като подчерта, че за момента Турция не изпитва недостиг на доставки на енергоносители като природен газ и петролни продукти, както и на изкуствени торове и нефтохимически продукти, благодарение на разнообразните ѝ източници и адекватните ѝ запаси.

Въпреки това, министърът описа колеблива тенденция в износа на Турция от началото на годината. "Януари отбеляза спад от близо 800 милиона долара на годишна база, последван от увеличение от 300 милиона долара през февруари, а март отново обърна тенденцията с понижение от 1,5 милиарда долара", каза Болат.