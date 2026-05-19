Гръцката верига супермаркети Diamantis Masoutis получи одобрение от Комисията по конкуренцията за придобиването на 100% от ANEDIK Kritikos. Това е най-голямата сделка в историята на компанията, която може сериозно да промени баланса на силите в сектора на търговията с храни в Гърция.

Решението на регулатора е обявено на 15 май след продължило месеци разглеждане на сделката. Предварителното споразумение между Янис Масутис и Ангелос Критикос беше подписано още през януари след близо година преговори.

След финализирането на придобиването Masoutis ще се доближи значително до най-големите играчи на гръцкия пазар, сред които Lidl Hellas и AB Vassilopoulos. В момента компанията изостава и от METRO AEBE, но интегрирането на Kritikos може да промени подреждането в сектора.

Франчайз мрежата остава ключов актив

Един от най-ценните елементи в сделката е развитата франчайз мрежа на Kritikos, която Masoutis възнамерява да запази и развива. Преди започването на разговорите за придобиването компанията е работила по собствен франчайз модел, но впоследствие проектът е бил замразен.

Планът е да се използва вече изградената структура на Kritikos, вместо да се създават паралелни мрежи и различни търговски стратегии. Възможни са ограничени промени при част от партньорските магазини, основно в Северна Гърция и на остров Крит.

Над €1,2 милиарда оборот

Masoutis приключва 2025 г. с оборот от €1,203 милиарда и 5% ръст на обема на продажбите. В тези резултати не са включени приблизително €180 милиона приходи на SYN.KA, в която веригата притежава 50% участие. Положителната тенденция продължава и през първото тримесечие на 2026-а, когато продажбите нарастват с 5,5%.

Компанията отчита и подобрение на рентабилността си. Нетната печалба преди данъци достига 1,5% от оборота през 2025 г. спрямо 1% година по-рано, като постепенно се доближава до средните нива за сектора.

От ръководството посочват, че част от натиска върху маржовете идва от политиката за ограничаване на цените. По данни на компанията през последните 3 години около €50 милиона са били насочени към ценови намаления.

Допълнително натоварване идва и от увеличението на минималната работна заплата в Гърция, което според оценките ще повиши разходите за персонал с около €7 милиона годишно. Въпреки това компанията заявява, че няма да компенсира разходите чрез по-високи цени за клиентите.

Въпреки мащабното придобиване Masoutis не планира да спира инвестиционната си програма. За 2026 г. компанията подготвя по-умерено разширяване спрямо предишни години, но запазва активен курс към растеж. Сред планираните проекти са нов магазин на остров Лефкада, голям нов обект край Солун и обновяване на 4 съществуващи магазина.