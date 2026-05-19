Веселина Петракиева е новият директор на дирекция "Новини и актуални предавания" в Българската национална телевизия, съобщиха от обществената медия.

Досега на позицията нямаше титуляр и изпълняващ длъжността беше Добрина Чешмеджиева.

Веселина Петракиева има богата професионална експертиза в медиите и мениджмънта на съдържание за телевизия, радио и дигитални платформи, в ръководството на екипи и управлението на редакционни процеси.

Бивш главен редактор "Новини" в bTV Media Group, тя е отличена с редица журналистически награди, сред които "Продуцент на годината", "Златен чадър", "Глас на годината" и др.

"Приемам с радост и отговорност да се присъединя към нюзрума на Българската национална телевизия, която е еталон за бърза и достоверна информация, качествена публицистика и разследваща журналистика", е цитирана в съобщението да казва Петракиева.

"Г-жа Петракиева е изключителен професионалист и вярвам, че заедно с доказания екип от журналисти в БНТ предстои само да надграждаме високата обществена оценка", на свой ред коментира генералният директор на БНТ Милена Милотинова.