Близо до удвояване - така ще изглеждат обхватът на мрежата, броят на автоматите за доставки в нея и партньорствата на Box Now България с онлайн магазини още до края на тази година. Търговският директор на компанията Лъчезар Тончев подчерта в студиото на Money.bg, че пазарът у нас се променя, но определено има място за растеж.

"Когато Box Now навлезе през 2022 г., пратките до автомат бяха граничещи с нула. През 2025-а над 20% бяха доставени до автомат, а очакванията за тази година са да бъдат около 25% - тоест всяка четвърта пратка, изпратена от онлайн магазин, да бъде доставена до автомат", заяви той.

Този тип доставки не обвързват потребителите с графика на куриера или работното време на офиса, но работят най-добре, когато точката за получаване е близо до дома или до локация, която така или иначе е често посещавана - супермаркет, бензиностанция и т.н. У нас повечето от основните играчи в куриерския бизнес започнаха да създават свои мрежи от автомати. Има ли място за всички?

"Смятам, че да. Една от причините да вярвам в това е, че всяка година онлайн търговията в България расте с 10-15% - тоест ще има нужда от все повече автомати. В Чехия и Полша доставките до автомати са 40-60%. Ние в момента сме на 20%, така че има много място за растеж на пазара", отговори търговският директор на Box Now България.

Източник: money.bg

В момента мрежата на компанията включва над 750 автомата в повече от 160 населени места. "Идеята е през тази година бройката да се увеличи много и да достигне 1250", обяви Тончев. Box Now ще влезе в нови 150 пощенски кода и така ще обхване 90% от онлайн потребителите в България.

И допълни: "Освен добавянето на тези автомати, ние ще разширим и вече съществуващите - те са като "Лего", модулни са и имаме възможност да добавяме допълнителни колони. На местата, които се ползват много, добавяме допълнителни модули, за да избегнем пренасочването на пратки".

Към момента компанията работи с над 2500 онлайн магазина, като по 200-300 се добавят всеки месец и целта е до края на годината партньорите да станат над 4000. Те ще получат достъп и до големи външни пазари - в момента Box Now доставя до Гърция и Кипър, а през тази година търговците ще могат да изпращат пратки и до Хърватия и Словения.

Подобни усилия със сигурност виждаме и при останалите големи играчи на куриерския пазар. Кое е конкурентното предимство на Box Now? "Доставяме само и единственото до автомати - на българския пазар сме единствената компания, която се е съсредоточила изцяло с това. Поради тази причина целият процес е много оптимизиран", отговори Тончев.

По думите му "доставките до автомати са 8 пъти по-ефективни" - ако един куриер може да достави максимум между 60 и 100 пратки на смяна, то при зареждане на автомати се достигат 700-800. Това е особено важно в сегашната ситуация на скъпи горива - това перо е изключително важно за всяка куриерска компания.

"Тук идва предимството - ние сме 8 пъти по-ефективни, т.е. в този случай за нас горивото е 8 пъти по-малък фактор, отколкото за доставка до адрес. Благодарение на това ние за момента не сме увеличавали цените за настоящите ни партньори - въпреки увеличението на цените на горивата", подчерта търговският директор на Box Now България.

