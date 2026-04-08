Сериозна стратегическа промяна обяви основателят на "Еконт" Николай Събев. Куриерската компания ще концентрира усилията си върху своята мрежа от офиси и автомати (т.нар "Еконтомати") за сметка на доставките до адрес.

Новият подход през следващите седмици ще засегне малките населени места.

"Фокусираме се върху това да правим услугата така, че да можете да разчитате на нея всеки път. Затова променяме модела. Не гоним максимално покритие, а изграждаме мрежа, в която доставката се случва както е обещана. Преминаваме към обслужване чрез офиси и Еконтомати - точки, в които услугата е ясна, предвидима и работи еднакво добре всеки ден", написа Събев в социалните мрежи.

По думите му за клиентите това ще донесе по-ясни срокове, по-малко изключения и по-надеждна услуга.

Макар обявлението на основателя на "Еконт" да е за по-малките населени места, от много време даже в София има големи квартали, в които не се извършва доставка до адрес.

Неофициално се коментира, че е трудно да бъдат "покрити" с куриери съответните райони - намирането на подходящи хора е предизвикателство. Допълнителен проблем са наемите и заплатите, които вървят заедно с поддържането на голям брой офиси.

Това е предизвикателство за всички куриерски фирми и е в основата на мащабната експанзия на автоматите за доставка. От една страна, за потребителите те дават гъвкавост с точка близо до дома им и достъп 24/7 за изпращане и получаване. От друга - за куриерската компания нужният ресурс е по-малък: един служител с бус за минути прави това, което преди това няколко са правели часове наред.

"Това (доставките - б.р.) е една услуга, която трябва да бъде достатъчно изгодна и за изпращача, и за получателя. За да може да продължи да бъде изгодна, трябва да се съкратят разходите за доставка. Ефективността на доставка до точки извън дома е абсолютно несъпоставима с ефективността при доставка до адрес", коментира пред Money.bg още преди близо две години изпълнителният директор на Sameday Радослав Крумов.

"Еконт" всъщност развива своя мрежа от автоматични пощенски станции от повече от 10 години. Те обаче дълго време не бяха основен фокус на компанията, която залагаше на мрежа от офиси и покритие с куриери.

Така към момента автоматите на "Еконт" са едва 38 в цялата страна. За сравнение, Speedy и Box Now имат по над 700, а тези на Sameday още през 2024-а бяха близо 1000. Иначе казано, през следващите месеци сините автоматични пощенски станции вероятно ще стават все по-честа гледка у нас.

Това е поредна промяна в услугите на "Еконт" през последните месеци. В началото на декември компанията обяви, че поетапно до началото на пролетта ще прекрати всички пощенски услуги - писма, малки пратки, парични преводи и разпространение на рекламни материали.