Цените на алуминия се покачват след новините за ирански атаки срещу големи производители на този метал в Близкия изток.

Вчера фючърсите на алуминий за доставка след три месеца се търгуваха на Лондонската метална борса (LME) на цена от 3 432,50 долара за тон, което е с 4,1% повече от затварянето на предишната сесия. По-рано по време на търговската сесия, цената се повиши до най-високото си ниво от 19 март насам - 3 492 долара за тон, приближавайки се до четиригодишен връх от 3 546,50 долара за тон, пише Интерфакс, на основата на борсови данни.

Най-активно търгуваните контракти за алуминий на Шанхайската фючърсна борса до затварянето й вчера се повишиха с 3,43%, достигайки 24 725 юана (3 578,82 долара) за тон.

Компанията Aluminum Bahrain (Alba), която управлява един от най-големите алуминиеви заводи в света, заяви на 29 март, че оценява щетите от иранските удари по завода си.

Освен това, Emirates Global Aluminum, водещият производител на алуминий в Близкия изток, съобщи за "значителни щети" на производствените си съоръжения в резултат на ирански ракетни атаки и атаки с дронове срещу икономическата зона Халифа в Абу Даби.

Известни опасения от прекъсвания на доставките на алуминий в световен мащаб възникнаха още в началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран. Производителите в Персийския залив, които представляват около 9% от световните доставки, напоследък нямат възможност да Alba вече започна да намалява производството си, а щетите по завода ѝ биха могли да влошат още ситуацията, отбелязват експерти.

"Атаките срещу заводи увеличават вероятността от продължителни прекъсвания на доставките (на алуминий)". Проблемите с доставките могат да продължат, дори ако геополитическото напрежение се успокои, посочват анализатори в доклад на ING Economics.