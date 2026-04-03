Войната в Иран преписа условията на застрахователния пазар в Близкия Изток за броени седмици. Полица от 100 милиона долара, покриваща щети от военни действия и тероризъм — за енергийна инфраструктура, хотели или центрове за данни — е струвала 250 000 долара годишно преди избухването на конфликта. Днес същата полица излиза на 5 милиона долара, сочат данни на брокерската компания Aon, цитирани от Semafor.

Покритието за имоти в Персийския залив се е придвижило от под 1% от стойността на обекта в мирно време до 6-8% сега, според застрахователния анализатор на S&P Global Ratings Сачин Сахни. "Купуването на застраховка за военен риск стана наистина скъпо. Все още е възможно, ако сте готови да платите цената, но условията са много строги", коментира Сахни пред WSJ.

Търсенето е избухнало. Според Фъргъс Кричли, глобален ръководител на отдела за тероризъм и политическо насилие в брокера WTW, повечето застрахователи са получили над 300 нови заявки само през последните седмици.

Паралелно с това максималното покритие за един обект се е свило драматично: ако преди войната разработчиците на центрове за данни са можели да осигурят до 3 милиарда долара защита за един имот, днес таванът е около 100 милиона долара, посочва Джо Пейзер, изпълнителен директор на Risk Capital в Aon, пред Semafor.

Причините за срива на капацитета са конкретни. Ирански дронове са поразили два центъра за данни на Amazon Web Services в Обединените арабски емирства в първите дни на конфликта. Луксозният хотел Fairmont в Дубай беше подпален от отломки на ирански ракети.

Иранската Революционна гвардия е предупредила, че близкоизточните съоръжения на 18 американски компании — сред тях Microsoft, Google и JPMorgan, ще се считат за "легитимни цели". "Технологичните активи вече се третират като част от конфликта, а не като периферия към него", коментира пред CNBC експерт по корпоративно управление на риска.

Показателен е именно случаят с хотел Fairmont the Palm в Дубай. Обектът е имал застраховка срещу тероризъм и саботаж, но не е платил допълнителната премия за полица за политическо насилие, която изрично покрива военни загуби, пише WSJ. Точно тази разлика между стандартна търговска застраховка и специализирана военна полица се оказа решаваща за десетки компании в региона, намалили покритието си в последните години в стремеж да орежат разходи.

Морските застраховки са друго огнище на напрежение. Ефективното затваряне на Ормузкия проток е оставило блокирани около 1000 кораба. Преминаването подлежи на застраховане, но на солени цени — повечето корабособственици избират да не рискуват.

Над 20 плавателни съда са пострадали или са преминали на косъм от удар от началото на конфликта, сочат данни на морския информационен доставчик Lloyd's List.

Продължителните закъснения на товари и щетите по корабите се очаква да предизвикат вълна от искове — и правни битки около обхвата на съществуващите полици. "Това вероятно ще доведе до поредица от съдебни дела. Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова повече случаи ще има", предупреждава морският адвокат Реймънд Уейд пред WSJ.

Допълнителна сложност внасят санкциите. Частта от корабите, която все пак преминава протока, включва така наречения "сенчест флот" — плавателни съдове, заобикалящи ограниченията върху петрола. Полиците за морски военен риск стандартно съдържат клаузи за санкции, а разширяването им означава, че някои законно застраховани кораби може да загубят правото на изплащане.

"Това е минно поле за застрахователите. Ако изплатят иск или дори го разследват, а корабът е свързан с обект под санкции, последствията могат да бъдат много сериозни", обяснява Джонатан Мос от лондонския офис на правната кантора DWF пред WSJ.

Последиците се разпростират и извън Близкия Изток. Джеймс Банистър от брокера Lockton регистрира ръст в търсенето на застраховки срещу тероризъм от крупни мултинационални компании. "Те се опасяват, че напрежението в Близкия Изток може да активира екстремистки клетки в западните страни", казва той пред WSJ.

Глобалните застрахователи като Lloyd's of London имат активни полици в Близкия Изток за около 50 милиарда долара, сключени при по-ниски премии, отколкото биха изисквали днешните рискове.

За сравнение, общите застрахователни загуби от четири години война в Украйна са 750 милиона долара. "Предварителната оценка е, че загубите в Близкия Изток, ако конфликтът спре днес, ще надхвърлят тази сума", предупреждава Пейзер пред Semafor.