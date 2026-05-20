Застрахователният пазар в България продължава да се развива динамично, движен от дигитализацията и въвеждането на еврото в страната. Данните от КФН (Комисията по финансов надзор) към края на 2025 г. показват стабилен ръст и ясно очертани предпочитания на потребителите - с категорично доминиране на автомобилните застраховки.

Тази тенденция се отразява пряко и в обемите на пазара, които продължават да нарастват. Общият размер на генерираните премии по всички видове застраховки достига над 2.6 млрд. евро, което представлява ръст от 12% спрямо 2024 г., по данни на Комисията за финансов надзор, цитирани от Банка ДСК.

Ръстът при здравното и животозастраховането през 2025 г. показва нова динамика на пазара

Източник: Банка ДСК

Автомобилните застраховки остават безспорен лидер в България

И през 2025 г. най-предпочитаната застраховка остава "Гражданска отговорност", която е задължителна за всеки автомобил. Тя формира над 31.8% от всички премии или повече от 818 млн. евро, показват данните на комисията. На второ място се нареждат останалите застраховки, свързани с моторни превозни средства, включително КАСКО. Те генерират над 664 млн. евро и заемат близо 25% от пазара.

"Автомобилните застраховки продължават да бъдат основният двигател на пазара, като над 70% от премийния приход в България идва именно от този сегмент", коментира Владимир Ралчев, директор "Пазар Банково Застраховане" в Банка ДСК.

Имуществените застраховки и животозастраховането

Застраховките срещу пожар и други имуществени щети заемат трето място с премии от над 275 млн. евро (10.3% дял ). Въпреки значението им, този сегмент остава значително по-слабо развит в сравнение с европейските пазари.

Животозастраховането все по-често се разглежда като възможност за дългосрочна финансова сигурност, макар и все още да заема по-малък дял - около 7.4% от общия премиен приход.

"Българите традиционно първо застраховат активите си - автомобил и имущество - и едва след това мислят за защита на дохода и живота си. Това е устойчива, но постепенно променяща се тенденция," допълва г-н Ралчев.

Какво променя пазара през 2026-а?

След въвеждането на еврото застрахователните полици бяха автоматично превалутирани, без съществена промяна върху цените. Данните сочат умерено увеличение от около 1.6% при "Гражданска отговорност" в началото на годината.

Паралелно с това се въвежда и моделът "Бонус-малус", който обвързва цената на застраховката с поведението на пътя - с по-ниски премии за изрядните шофьори и по-високи за рисковите.

В същото време секторът се променя осезаемо - обработката на щети се ускорява значително, а на пазара навлизат нови продукти, свързани с киберрискове, дронове и електрически автомобили.

Подценени сегменти и защо това е проблем

Въпреки положителното развитие, застрахователното покритие в България остава ниско - между 2% и 2.4% от БВП, при средно 7.4% за Европа.

Имущественото застраховане извън автомобилите формира едва 13.8% от приходите (при 36.5% средно за Европа), а животозастраховането остава значително по-слабо развито спрямо развитите пазари.

Основните причини са комплексни, често свързани с икономически фактори и исторически изградени нагласи.

"За много хора застраховката все още се възприема като разход, а не като инструмент за финансова защита. Това, в комбинация с по-ниските доходи и очакването за държавна помощ при кризи, задържа развитието на доброволните застраховки", коментира още Владимир Ралчев.

Въпреки предизвикателствата, секторът показва ясни признаци на развитие. През 2025 г. здравното застраховане отчита ръст от над 21%, а животозастраховането - около 11%, което показва постепенно диверсифициране на пазара. Положителен пример е и новата схема на Държавен фонд "Земеделие", която с 70% съфинансиране на премиите стимулира интереса към земеделските застраховки. Очакванията са за стабилен застрахователен пазар през годината, като автомобилното и имущественото застраховане ще продължат да доминират.