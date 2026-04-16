Общата стойност на акциите на компаниите, които се търгуват на фондовата борса в Тайван, достигна вчера 4,14 трилиона долара - което прави местния фондов пазар седмият по големина в света, показват изчисленията на Bloomberg.

Така Тайван изпревари Великобритания, чийто фондов пазар се оценява на 4,09 трилиона долара. При това, брутният вътрешен продукт (БВП) на Тайван, който е 977 милиарда долара, е 4 пъти по-малък в сравнение с БВП от 4,3 трилиона долара на Великобритания, по данни на Международния валутен фонд (МВФ).

Тайванският фондов индекс Taiex беше е един от първите, които компенсираха загубите, понесени от началото на военните действия в Иран, отбелязва агенцията. Така Taiex прибави 16% от началото на месеца, докато междувременно британският FTSE 100 се е увеличил с по-малко от 4% от началото на април.

Положителното представяне на основния тайвански борсов индекс се дължи до голяма степен на най-скъпата компания в страната, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Днес производителят на чипове отчете рекордна нетна печалба за първото тримесечие, а пазарната капитализация на компанията е около 1,7 трилиона долара.