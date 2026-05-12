Британският бизнес постави заплахата от киберриск начело на страховете, свързани с дейността на компаниите. Това става ясно от доклада на Broker Marsh за бизнес риска в Обединеното кралство, цитиран от британските медии.

Проучването установява, че киберрискът е за първи път водеща грижа сред бизнес лидерите във Великобритания. Това са основните притеснения за 46% от бизнес лидерите, което е с три процентни пункта повече от 2024 г. и спрямо едва 20% през 2023 г.

Проучването анкетира над 2000 бизнес лидери, от еднолични търговци до фирми с над 250 служители в Обединеното кралство, предоставяйки информация на индустриално ниво и практически препоръки, които да помогнат на организациите да приоритизират действията, да разпределят капитала и да взаимодействат по-ефективно със застрахователите.

Докладът подчертава необходимостта бизнесът да възприеме гъвкави подходи за управление на риска, които могат да се адаптират към развитието на заплахите и взаимодействието им в различните области. Основните рискове включват кибер заплахи (46%); икономически и финансови (44%); съответствие, правни и регулаторни (40%); и хора (39%).

Алистър Брайтън, главен изпълнителен директор на Marsh Risk за корпоративния и търговски сектор в Обединеното кралство, коментира че "геополитическото напрежение, регулаторните промени и нестабилността на пазара очевидно продължават да влияят върху дългосрочното планиране на британския бизнес".

Кибер инцидент може да причини оперативни прекъсвания, регулаторна експозиция и щети за репутацията, докато икономическите или геополитическите сътресения могат да увеличат кибер уязвимостта и уязвимостта на веригата за доставки.

"Тази взаимозависимост прави изолираните програми за управление на риска неефективни. Бордовете искат ясни показатели, практически сценарии и стъпки, които могат да предприемат сега. Те се нуждаят от техническа защита, непрекъснато тестване, целенасочено обучение и стабилна проверка на доставчиците, подкрепена от експертни съвети", казва Брайтън.

Според доклада атаките с висок профил, по-голямата дигитализация и уязвимостите на веригата за доставки са повишили кибер риска до ниво борд, поради широко разпространени оперативни смущения, потенциална регулаторна експозиция и щети за репутацията.

Респондентите посочват и нарастващата взаимосвързаност на заплахите, сигнализирайки за ход на организациите да дадат приоритет на устойчивостта чрез технологии, хора и експертно ръководство. В отговор на това бизнесите предприемат действия. Организациите преминават от изолирани програми за управление на риска към планиране, базирано на сценарии, и интегрирани рамки, които съчетават технически контрол, хора и процеси.

Обучението на работната сила, надзорът върху доставчиците и управлението са нарастващи приоритети. Все по-често фирмите търсят специализирана консултантска подкрепа, за да превърнат сложните данни в решения на ниво борд и застрахователни стратегии.

Брайтън подчертава, че бизнесите не могат да си позволят просто да разчитат на застрахователно покритие, добавяйки, че застраховката е част от цялостно решение за устойчивост, а не магическо лекарство. Тоест, въпреки че фирмите са инвестирали в устойчивост през последните няколко години, динамичният характер на новата рискова среда изисква последователен и постоянен преглед на това колко устойчиви са те на настоящите заплахи.

Изводът: бизнесите навсякъде трябва да планират за най-лошото, за да гарантират, че могат да преживеят бъдещи инциденти.