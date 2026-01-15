Китайските власти наредиха на местните компании да спрат използването на софтуер за киберсигурност от около дузина американски и израелски фирми, като се позоваха на опасения за национална сигурност.

Директивата, издадена през последните дни, засяга водещи технологични компании, включително Palo Alto Networks, Fortinet, VMware на Broadcom и израелската Check Point Software Technologies.

Акциите на засегнатите компании паднаха в сряда след публикуването на новината. Palo Alto Networks и Fortinet отбелязаха спад от около 2,5-2,7%, докато Check Point се понижи с приблизително 1%. CyberArk също регистрира лек спад от 1,2%, а Broadcom се понижи минимално, което показва как ефектът се разпространи и сред свързани фирми.

Според източници, запознати със ситуацията, забраната представлява най-новата стъпка на Пекин да замени западните технологии с вътрешни алтернативи на фона на ескалиращата конкуренция между САЩ и Китай за технологично господство. Китайските власти изразиха загриженост, че чуждестранният софтуер за киберсигурност може да събира чувствителни данни и да ги изпраща в чужбина.

Интернет регулаторът на Китай - Администрацията за киберпространство, както и Министерството на индустрията и информационните технологии не отговориха на запитвания за коментар. Четирите споменати компании също не реагираха на въпросите.

Тази мярка не е изолирана. Китай засили усилията си за изграждане на вътрешен капацитет в множество технологични сектори. Макар че стремежът на Пекин да развие полупроводниковата индустрия и AI привлече най-голямо внимание, страната също търси начини да премахне постепенно западно произведеното компютърно оборудване и софтуер.

От перспективата на Пекин, отслабването на връзките със западни продукти за сигурност е практична стъпка за изолация срещу потенциален шпионаж или кибератаки. Китайски анализатори предполагат, че тази позиция все повече оформя националната политика, сигнализирайки за по-асертивен подход към технологичния суверенитет.

За индустрията на киберсигурността това добавя още едно измерение към геополитическите напрежения, които са засенчвали сектора от години. Тъй като Китай е един от най-големите пазари в световен мащаб, подобни ограничения биха могли да окажат далечни последици върху приходите и стратегическото позициониране на компаниите.

Геополитическите сътресения през последните години взеха една голяма "жертва" в света на киберсигурността - Kaspersky загуби голяма част от западните си потребители на фона на обвинения за връзки между Евгений Касперски и руските тайни служби.

Все още не е ясно колко китайски компании са получили съобщението. Историята продължава да се развива, но последната стъпка подчертава как технологичната сигурност не е просто техническа тема, а геополитическа фигура в съперничеството между САЩ и Китай. Дали тази тенденция ще продължи, ще се интензифицира или ще предизвика ответни мерки остава отворен въпрос.