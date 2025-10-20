Таксиметровите организации в София предлагат увеличение от 18,6% на минималните тарифи, базирано на нова методика, която включва инфлацията, минималната заплата и горивата. Това съобщи Кирил Ризов, председател на "Съюз Такси", по време на заседание на транспортната комисия към Столичния общински съвет, предаде БТА.

"След 10 години настояване стигнахме до основния резултат - методика за определяне на тарифите", заяви Ризов. По думите му досега цените са се определяли без унифицирани критерии, което водело до непредвидимост за бранша. Новата формула ще внесе повече прозрачност в процеса.

Предложената система отчита три ключови фактора: натрупаната инфлация за последните 5 години, изменението на минималната работна заплата и осигурителния доход, движението на цените на горивата.

На база на тези показатели е изчислено увеличение от 15,2%, към което се добавят 3,4% прогнозна инфлация за 2026 г. Така общото поскъпване достига 18,6%.

Какви ще са новите тарифи?

Ако предложението бъде прието:

дневната тарифа ще се покачи от 1,20 лв. на 1,43 лв.

нощната тарифа - от 1,39 лв. на 1,65 лв.

"Настоявахме за 20%, така че постигнатото увеличение е близко до нашите искания", уточни Ризов. Въпреки разнородните първоначални предложения - някои организации искаха ръст до 100% - всички са се обединили около обща рамка.

Очаква се транспортната комисия към СОС, с председател Иван Таков, да внесе предложението за гласуване на предстоящото заседание в четвъртък.

Тук е мястото да припомним, чe в нaчaлoтo нa мeceцa Kaлин Koĸoшapoв, изпълнитeлeн диpeĸтop нa ĸoмпaниятa Yеllоw Тахі, ĸoмeнтиpa в интepвю зa Моnеу.bg, чe зa мoмeнтa нeгoвaтa ĸoмпaния като една от най-големите в града нe пpeдвиждa пocĸъпвaнe нa ycлyгaтa.