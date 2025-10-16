Стоманодобивният завод Liberty Galați, най-големият производител на стомана в Румъния, е в центъра на ожесточена надпревара за придобиване. Сред кандидатите са двама от най-влиятелните бизнесмени в Източна Европа - украинският милиардер Ринат Ахметов и румънският предприемач Доринел Умбрареску, съобщава Ziarul Financiar.

Ахметов, най-богатият човек в Украйна и собственик на групата System Capital Management и металургичния гигант Metinvest, вече има присъствие в Румъния чрез енергийното си дружество DTEK Renewables International. Компанията управлява няколко соларни и вятърни паркове с обща мощност над 170 MW и планира да достигне 1 GW до 2028 година, според Europa Liberă România.

63-годишният Доринел Умбрареску, известен като "краля на асфалта", е собственик на строителните фирми Spedition UMB, SA&PE Construct и Tehnostrade, които изграждат ключови инфраструктурни обекти в страната. Общият оборот на групата му надхвърля €2,8 милиарда, сочат данни на румънското Министерство на финансите, цитирани от ZF.ro.

Liberty Galați, познат в миналото като Sidex, е собственост на индийско-британския инвеститор Санджив Гупта чрез групата Liberty Steel. Заводът е под превантивно споразумение от март тази година с дългове около €1 милиарда, половината от които към държавата. Производителят е завършил 2024 г. с оборот от около €420 милиона и загуба от около €320 милиона, при близо 4900 служители. Правителството в Букурещ създаде специален комитет за защита на държавните интереси и преструктуриране на предприятието.

Според Ziarul Financiar 4 компании са подали оферти за Liberty Galați. Две от тях - на Metinvest и UMB Group, са за пълно придобиване на активите, а останалите (германската Steel Mont и турската Kayseri Metal Center) предлагат модел на ишлеме, при който суровината и финансирането идват отвън.

Турската компания е заявила готовност за инвестиция от около €275 милиона.