Когато избухна пандемията, една от най-често срещаните сцени, редом с количките, пълни с тоалетна хартия, беше опашката пред банкоматите и клоновете на банките, където хората теглеха пари в брой. И това бе навсякъде - от България, през Германия до Испания.

Този април именно испанците преживяха и друга аномалия - масово прекъсване на електричеството на Иберийския полуостров, което засегна основно Испания, Португалия и Андора, както и части от южна Франция, оставяйки без ток над 50 милиона души. Инцидентът предизвика сериозни затруднения в телекомуникациите и транспорта, но и остави хората масово без кеш и възможност да се разплащат по какъто и да е начин - не работеха банкомати и POS терминали.

Но къде е златната среда в това дали да държиш пари в брой или не? Мария Хосе Фернандес, директор на отдел "Кеш" в Испанската централна банка, цитирана от RTVE, напомня, че няма "универсална препоръка". Все пак някои централни банки съветват гражданите да държат резерв за около три дни от основните си разходи - за лекарства, храна, транспорт и други нужди.

Развенчаване на митове

В обществото битува вярването, че парите трябва да са винаги в банка, "на сигурно". Това обаче не е вярно - "няма ограничение за това колко пари можем да имаме у дома", уточнява Фернандес, но и припомня, че има ограничения за плащанията в брой.

Друг популярен мит е, че кешът скоро ще изчезне. Данните на Испанската централна банка показват обратното - въпреки че използването му намалява леко, огромен брой хора в Испания и другите страни от еврозоната продължават да се доверяват на банкнотите и монетите. Причината е ясна - кешът е автономен, не зависи от електронни системи и носи усещане за сигурност и доверие.

Парите се създават... и се унищожават

Един от най-често срещаните инциденти с банкнотите е когато попаднат в пералнята. Въпреки че са изработени от почти неразрушим материал, това може да ги повреди. Испанската централна банка обаче може да замени валидната банкнота, ако е останала над 50% от нея или ако може да се докаже нейният произход, дори когато повредата е по-значителна. За целта банката разполага с Национален център за анализ, който проверява автентичността и състоянието на банкнотата.

Освен случайни инциденти, банкнотите имат и естествен цикъл на износване. Задачата на централната банка е да гарантира, че всички получавани пари са в добро състояние и законни, така че гражданите да могат лесно да проверят тяхната легитимност. Когато банкнотите достигнат края на своя живот, те се унищожават на изключително малки парчета, за да се предотврати възможността за повторно сглобяване, и след това се изгарят и енергийно се оползотворяват, така че дори старите банкноти да бъдат използвани за полза на обществото.

"Докосни, виж и завърти" - как да разпознаем фалшивите банкноти

Централните банки постоянно повишават защитата срещу фалшифициране. Всяка нова серия евро съдържа допълнителни елементи за сигурност, които гражданите трябва да познават, за да разпознават фалшивите банкноти.

Мария Хосе Фернандес от отдела "Кеш" на Испанската централна банка предлага три лесни стъпки за проверка на банкнотите:

Докосване - хартията на банкнотите има уникална текстура и при раздвижване издава характерен металически звук, различен от обикновена хартия. Проверка на светлина - чрез задържане на банкнотата срещу светлина могат да се видят водни знаци, защитни нишки и прозрачни прозорчета, включително изображението на Европа, което е част от системата за сигурност. Завъртане - при накланяне на банкнотата някои защитни елементи променят цвета си, което е допълнителен индикатор за автентичност.

Този метод "Докосни, виж и завърти" е лесен за прилагане от всеки и гарантира, че парите, които използваме всекидневно, са законни и сигурни.