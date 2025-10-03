У нас стартира първата професионална школа за професионално обучение на таксиметрови водачи. Тя е дело на Yellow Taxi, но обучените шофьори след това могат да работят, в която искат компания. Първоначално школата действа на територията на София и Бургас, а нейната основна цел е да осигури по-добре подготвени както технически и финансово, така и психологически професионалисти за бранша. Защото когато шофьорите са най-подготвени, тогава печелят и повече пари. Това заяви в студиото на Money.bg Калин Кокошаров, който е изпълнителен директор на Yellow Taxi.

"Професията с годините се развива. За да бъдеш в днешно време таксиметров шофьор не е достатъчно само да въртиш волана. Трябва да си IT подготвен, за да имаш имейл за комуникация, трябва да имаш банкова сметка за електронни пари, трябва да работиш с ПОС терминал, с дигитални канали за поръчки и всичко това налага по-голямо обучение", подчертава Кокошаров.

Именно при успешно премината школа, при която основната цел е да научи водачите как да си вземат изпита, обучението преминава в академия - там се развиват по-специфичните умения като управление на финанси, комуникация с клиентите и разпределяне между лично време и работа.

Специализираното обучение за таксиметрови водачи не само подготвя желаещите да станат професионални шофьори на такси, но им съдейства и при изваждането на необходимите документи. По-важното обаче е, че учители са професионалисти с дългогодишен опит на пътя. Именно те трябва да допринесат за по-големия интерес към професията сред новите кандидати.

"Обучихме специална група от най-елитните ни таксиметрови шофьори, които да бъдат инструктори и както при курсовете за шофиране, учим листовките, но имаме и практика. Въведохме часове за практическо обучение в таксито - в реална ситуация.

Източник: БГНЕС

Качва се при нашия инструктор, започва да кара, като преди това разбира се уведомяваме нашите клиенти, че колата, която ще ги вземе е с обучаващ се шофьор и искам да ви кажа, че реакцията на нашите клиенти, които се возят и виждат как обучаваме младите кадри, е изключително позитивна. Защото в една професия, при която най-важна е комуникация, е много важно как точно комуникираме. И това сме го заложили в обучението", разказва Калин Кокошаров.

Колко пари могат да печелят шофьорите на такси?

Разбира се, това колко пари изкарва един таксиметров шофьор е доста относително. Зависи както от това в каква компания е, так и от това по какъв начин и по колко часа седмично работи. Според изпълнителният директор на Yellow, в столицата при пълно работно време и отдаденост в професията, един таксиметров водач към днешна дата може да си докарва средно около две средни месечни заплати в града, в който работи. В София това са между 5 и 6 хиляди лева.

"При пълен работен ден и при нормална работа в столицата, един таксиметров шофьор месечно може да си докарва около два пъти средната заплата за София. Това са около 5-6 хиляди лева, ако работи сериозно. В нашата компания сме изчислили, че на около 6 секунди излиза адрес", казва Кокошаров.

В момента се наблюдават две тенденции на пазара. Първата е липсата на кадри, която обхваща таксиметровия бранш така, както и почти всички останали. Другата е засилен интерес към професията от страна на дамите. А най-добрата новина за потребителите е, че след влизането в еврозоната за момента не предвижда поскъпване на услугата.

Целия разговор гледайте във видеото!