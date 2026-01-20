На първо място през 2025 г. по показателя "брой закупени смартфони от Китай", е специалният административен регион Хонконг, със 141,69 милиона броя. Това показват данните на Главната митническа служба на Китай, пише ТАСС.

На второ и трето място са Съединените щати (65,43 милиона броя) и Обединените арабски емирства (46,94 милиона броя).

Челната петица на страните, закупили най-много китайски смартфони през 2025 г. - с голямо отстояние след първите три държави - включва Япония (22,96 милиона броя) и Мексико (17,17 милиона броя).

Според данните на Главната митническа служба на Китай, от 6-то до 10-то място по брой закупени смартфони от Китай за 2025 г., се нареждат: Русия, Нидерландия, Тайланд, Пакистан и Сингапур.

Прави впечатление, че китайските компании през изминалата 2025 г. са намалили доставките на смартфони за Русия с внушителните 25,1% спрямо предходната година, до общо 16,05 милиона броя.

Според тази статистика, износът на самртфони за Русия за отчетния период във финансово изражение е намалял още повече - с 32,1%, до общо 1,8 милиарда долара. Така, по брой закупени смартфони през 2025 г., Русия отива назад до шесто място в света.

Общо десетте държави най-големи вносители на китайски смартфони през 2025 г., за закупили 364 милиона броя, което е с 10,4% по-малко в сравнение с 2024 година.