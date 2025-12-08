Китай отчете рекорден търговски излишък от над $1 трилион долара само за първите единадесет месеца на годината, въпреки рязкото понижение на доставките към Съединените щати. Данните на митническите власти показват, че за периода излишъкът е достигнал около $1,08 трилиона долара. Това ниво надминава целогодишния рекорд от 2024 г. и поставя нова историческа граница.

След изненадващото свиване през октомври, китайският износ се завърна към растеж през ноември, увеличавайки се с 5,9% на годишна база до $330,3 милиарда, надхвърляйки прогнозите на икономистите. Вносът също отбеляза подобрение, като нарасна с 1,9% до $218,6 милиарда, въпреки продължаващия натиск от слабия имотен сектор и ограниченото вътрешно търсене. Резултатът генерира месечен търговски излишък от $111,68 милиарда - третият най-голям, регистриран досега.

Износът към САЩ обаче остава под силен натиск от наложените мита. През ноември той спадна с близо 29% на годишна база, като това е осми пореден месец на двуцифрен спад. Китайските производители обаче компенсираха загубите си чрез ускорен растеж на други пазари.

Доставките към Европейския съюз са се увеличили с почти 15%, отбелязвайки най-бързия ръст от лятото на 2022 г., а износът за Африка е скочил с около 28%. Засиленото търсене на електроника и машини също оказва подкрепа, като този сегмент отчита близо 10% ръст.

Временно примирие със САЩ

В края на октомври в Южна Корея бе договорено едногодишно търговско примирие между Китай и САЩ след среща между Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Вашингтон намали част от тарифите, докато Пекин се ангажира да облекчи контрола върху износа на редкоземни елементи. Според анализатори ефектът от договорените мерки вероятно ще се прояви по-осезаемо в износа през следващите месеци.

Въпреки външния подем, производствената активност в Китай продължава да се свива за осми пореден месец, а слабите потребителски разходи и липсата на доверие в имотния сектор ограничават възстановяването на вътрешната икономика. Въпреки това икономистите очакват страната да постигне правителствената цел за растеж от около 5% през годината, основно благодарение на външното търсене.

Европа също заплашва

Рекордният излишък обаче засилва напрежението с ключови търговски партньори. Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че ЕС може да предприеме "строги мерки", включително нови мита, ако Пекин не се заеме с нарастващия дисбаланс.

Германски представители също изразиха притеснения относно ограничен достъп до редкоземни елементи и свръхкапацитет в китайските индустрии, включително стомана и електромобили. Според анализаторите именно отношенията с Европа се превръщат в ключов риск пред външното търсене на страната през следващите години.

Въпреки нарастващото геополитическо напрежение някои институции очакват Китай да увеличи допълнително своя дял в световния износ. Прогноза на Morgan Stanley предвижда, че до 2030 г. страната може да достигне 16,5% глобален пазарен дял спрямо около 15% в момента. Това би се случило заради силните й позиции в напредналите производства, електрическите превозни средства, роботиката и батериите.