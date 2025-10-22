Най-големият търговски партньор на Германия за първите осем месеца на 2025 г. (януари-август) е Китай, а не САЩ - както беше за цялата 2024 година. Според оценките, основната причина за това е въвеждането на по-високите мита при внос в САЩ, показват предварителните данни на германската статистическа служба Destatis.

Според изчисления на агенция Reuters, търговията на Германия с Китай (внос и износ) за периода възлиза на общо 163,4 млрд. евро, а търговията на най-голямата европейска икономика със САЩ се изчислява на 162,8 млрд. евро - т.е. стокооборотът на Германия с Китай за 8-те месеца е по-голям, макар и само с 600 хил. евро.

САЩ бяха най-големият търговски партньор на Германия през 2024 г., прекъсвайки осемгодишна поредица, когато Пекин беше водещ търговски партньор на Берлин. Промяната през миналата година дойде, тъй като Германия се стремеше да намали зависимостта си от Китай, като Берлин се позова на политически различия и обвини Пекин в нелоялни практики, посочва Reuters.

Търговската динамика обаче се промени отново тази година с завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом и провежданата от него агресивна политика на повишаване на митата.

Така износът на Германия за САЩ, спадна със 7,4% през първите осем месеца на настоящата година в сравнение със същия период на 2024 г., до 99,6 милиарда евро. Само през август, износът за САЩ спадна с внушителните 23,5% на годишна база.

С продължаващата в същата посока митническа политика и по-силното евро, износ от Германия за САЩ е малко вероятно да се увеличи (значително) скоро, посочи Карстен Бжески, глобален ръководител на макроикономическия отдел в банката ING.

От друга страна, износът на германски стоки за Китай обаче спадна дори още по-рязко от този за САЩ, като през първите осем месеца на 2025 г. се понижи с 13,5% спрямо същия период на миналата година, до 54,7 млрд. евро.

В същото време, за периода вносът в Германия на китайски стоки нарасна с 8,3%, до 108,8 млрд. евро.

Според Карстен Бжески, "подновеният бум на вноса от Китай е обезпокоителен, особено след като данните показват, че се предлага на дъмпингови цени". Той предупреди, че това не само увеличава зависимостта на Германия от Китай, но може да добави конкурентно напрежение в основни сектори.