Германският автомобилен производител Volkswagen се готви да спре временно производството на някои от най-важните си модели, включително Golf, в основния си завод във Волфсбург заради недостиг на полупроводници. Това съобщава изданието Bild, позовавайки се на източници от доставчиците на компанията.

Според информацията, Volkswagen все още разполага с достатъчно материали, за да поддържа производството през настоящата седмица. Недостигът на чипове обаче може да доведе до частично спиране още през следващата.

Говорител на компанията е заявил пред Bild, че спирането е било планирано предварително заради редовна инвентаризация. Въпреки това, при евентуално прекъсване на производството, първи ще бъде засегнат моделът Golf, следван от Tiguan.

Според изданието, автомобилният концерн вече е в контакт с германската Агенция по заетостта, за да обсъди възможността за въвеждане на работа на непълно работно време за част от служителите.

Криза в доставките

Проблемите на Volkswagen произтичат от напрежението около производителя на полупроводници Nexperia. На 30 септември Нидерландия пое контрол над компанията, част от китайската технологична група Wingtech, под натиск от САЩ.

В отговор Китай наложи забрана за износ на определени компоненти, което доведе до частично спиране на производството на чипове в Nexperia.

Кризата може да се задълбочи, след като Пекин обяви, че от ноември ще затегне износа на благородни метали, използвани в производството на електронни компоненти. Това поражда опасения сред световните автомобилни производители, че ограниченията могат да предизвикат нов недостиг на части и временно затваряне на заводи в различни държави.